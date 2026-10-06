Фалшива банкова карта пристига по пощата: нова схема оставя сметката на клиента празна

Измамници изпращат карта и писмо, които изглеждат като банкови, а после искат QR код, данни за онлайн банкиране и SMS за потвърждение

Представете си, че няколко седмици преди изтичането на банковата ви карта по пощата пристига новата. Пликът изглежда като банков, името ви е изписано, картата е персонализирана и всичко изглежда напълно нормално.

Само че картата е фалшива.

Това е нова и доста по-скъпа схема за измама, засечена в Европа и описана от „Капитал“.

Схемата вече е засечена в Португалия, а местната банка Millennium bcp официално предупреди клиентите си за фалшиви писма с банкови карти и измамен QR код. Банката уточнява, че нейният QR код в писмата е само информативен и никога не се използва за активиране на карта или за искане на пароли, PIN, кодове за достъп или удостоверяване.

Писмото изглежда като истинското

За схемата разказва Георг Хауер, бивш генерален директор на германската дигитална банка N26 и финансов консултант, цитиран от „Капитал“.

Измамниците първо трябва да знаят достатъчно за потенциалната жертва – например коя е банката и кога изтича настоящата ѝ карта.

След това изпращат фалшива карта точно в периода, в който клиентът действително очаква нова.

Пликът, оформлението и текстовете са направени така, че да приличат на банковата кореспонденция. Картата също може да бъде персонализирана с името на получателя.

Именно това прави схемата опасна – тя не започва със странен SMS или очевидно фалшив имейл, а с нещо, което човек реално очаква да получи.

Капанът е QR кодът

Следващата стъпка е решаваща.

Получателят е приканен да сканира QR код, за да „активира“ новата карта. След това попада на страница, която може да поиска данните му за вход в онлайн банкирането.

Ако ги въведе, той вече е дал на измамниците достъп до чувствителна информация.

След това може да последва телефонно обаждане от човек, представящ се за служител на банката. Обяснението е, че при активирането е възникнал проблем и ще бъде изпратен код за потвърждение.

Жертвата е подканена да продиктува кода.

Така измамата вече има всички необходими елементи – фалшива карта, фалшива активация и реален код за потвърждение, който клиентът сам предоставя.

Защо схемата е особено опасна

Тук измамниците залагат не само на технологичен номер, а на очакването на клиента.

Ако човек знае, че картата му изтича след няколко седмици, появата на нова карта в пощенската кутия няма да го изненада.

Според Хауер схемата е по-скъпа от обичайния phishing, тъй като трябва да бъдат произведени физически карти и персонализирани писма. Именно затова тя е по-скоро таргетирана, отколкото масова.

Пускат пилотна програма срещу фишинг атаки

Използването на изкуствен интелект обаче може да направи подобни атаки по-лесни за организиране и мащабиране.

Как да разберем дали картата е истинска?

Най-важното правило е просто: не активирайте банкова карта през QR код, който ви е изпратен в писмо, без да проверите информацията през официален канал на банката.

Ако получите нова карта:

проверете в официалното банково приложение дали действително е издадена нова карта;

свържете се с банката чрез телефон или чат, открит през официалния ѝ сайт или приложение;

не въвеждайте потребителско име и парола за онлайн банкиране след сканиране на QR код от писмо;

никога не диктувайте по телефона SMS код за потвърждение на операция;

не предоставяйте PIN, парола или други кодове за достъп.

Banco de Portugal също предупреждава клиентите да не предоставят банкови данни при съмнителни обаждания, имейли или съобщения и да се свързват с банката единствено през официалните ѝ канали. При установена неоторизирана операция препоръката е доставчикът на платежната услуга да бъде уведомен незабавно.

А ако вече сте сканирали QR кода?

Ако сте въвели данни за онлайн банкиране или сте продиктували код за потвърждение, не чакайте да видите дали ще има транзакция.

Свържете се незабавно с банката през официален канал, блокирайте картата или достъпа при необходимост и сменете компрометираните пароли.

При вече извършена неоторизирана операция банката трябва да бъде уведомена възможно най-бързо.

Старият номер с „фалшивия сайт“ вече получава нова опаковка

От медията припомнят и друга техника – използването на визуално сходни символи от различни азбуки в интернет адресите. Това обаче не е нов похват.

Новото при схемата с картите е друго: измамата излиза от екрана и влиза в пощенската кутия.

И точно затова може да бъде много по-трудно разпознаваема.

Защото когато човек очаква новата си банкова карта, последното нещо, което вероятно ще си помисли, е, че измамата вече е пристигнала преди нея.

илюстрация ИИ