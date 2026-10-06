Публично ще изтеглят номерата на машините за гласуване за президентския вот

Процедурата е част от удостоверяването на машините преди изборите на 25 октомври

Номерата на машините за гласуване, които ще преминат през процедурата по удостоверяване за съответствие за предстоящите президентски избори, ще бъдат определени чрез публичен жребий. Това съобщиха от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация.

Тегленето ще се извърши на случаен принцип и ще бъде публично, в присъствието на министъра на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев.

На процедурата са поканени представители на Централната избирателна комисия, Обществения съвет към ЦИК, Българския институт за стандартизация и Българския институт по метрология. Поканени са още представители на парламентарно представените партии, формациите, регистрирани за участие във вота, както и инициативните комитети.

Целта на публичното теглене е да се осигури прозрачност още на етапа на определяне на машините, които ще бъдат проверявани за съответствие.

Актуализирана е методиката за проверка

Процедурата се провежда на фона на актуализирана методика за удостоверяване на съответствието на доставения тип техническо устройство за машинно гласуване.

Методиката е утвърдена от министъра на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев, изпълняващия длъжността председател на Българския институт по метрология Паун Илчев и председателя на Управителния съвет на Българския институт за стандартизация Ивелин Буров.

Проверката трябва да установи дали машините отговарят на изискванията на Изборния кодекс и на техническата спецификация.

Президентските избори са насрочени за 25 октомври 2026 г.