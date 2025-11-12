АктуалноГрадътИзбор на редактораНовини

Ето как ще изглежда пробивът под Централна гара – Пловдив

Photo of Таня Грозданова Таня Грозданова Follow on X Send an email 09:13ч, сряда, 12 ноември, 2025
527 2 047 2 минути

Най-дългият градски тунел в България – почти готов

Пловдив е на прага да се сдобие с най-модерния и най-дълъг градски тунел в страната. Пробивът под Централна гара, за който се говори повече от десетилетие, вече е в напреднала фаза, а първите визуализации показват как ще изглежда новото подземно пространство, което ще промени транспортната схема на целия град.

По време на извънредна инспекция с участието на министъра на транспорта Гроздан Караджов и кмета Костадин Димитров, във вторник стана ясно, че подземният тунел ще бъде завършен до юни 2026 г. Изпълнението върви с около 85% напредък.

До 6 месеца завършват пробива под Централна гара

Какво ще видим под земята

По проект пробивът включва:

  • две ленти за движение във всяка посока;
  • автобусни спирки при Централна гара и автогара „Родопи“;
  • асансьори и вертикални връзки към пешеходните зони;
  • търговски площи около пероните;
  • директна връзка между бул. „Васил Априлов“ и „Македония“.

Визуализациите разкриват модерни пешеходни пространства, широки стълбища, светли зони за изчакване и функционални асансьори – среда, която рязко се отличава от сегашния подлез.

Трасето – от „Васил Априлов“ до стадион „Спартак“

Тунелът започва от бул. „Васил Априлов“.

Преминава под бившата Транспортна болница и е успореден на съществуващия подлез под гарата. Съоръжението излиза в района на стадион „Спартак“, където предстят важни развръзки за бъдещата Южна тангента – трасето между Коматевския възел и надлез „Родопи“.

Как бул. „Македония“ ще поеме трафика

За да може новата подземна артерия да функционира пълноценно, предстои сериозна реконструкция на бул. „Македония“. Проектът предвижда намаляване на пешеходната алея и разширяване на уличното платно в южна посока.

Ще бъдат засегнати и складовите квартални хали в района – 6–7 от тях подлежат на отчуждаване и премахване.

Два етапа на юг – и два сериозни проблема

Подземният пробив е почти завършен, но надземната развръзка тепърва предстои:

Етап 1

Включва довеждащото трасе до кръстовището на ул. „Бяло море“, където ще бъде изграден нов светофар и връзка към кв. „Коматево“ и улица „Димитър Талев“. За изпълнението му вече има избран изпълнител.

Етап 2

Предвижда разширяване на бул. „Македония“ чрез приобщаване на локалното платно.
За този етап все още няма осигурено финансиране, а отчуждителните процедури текат бавно.
Минималният срок, който общината поставя, е две години.

300 милиона лева за новия транспортен възел

Проектът е оценен на близо 300 млн. лв., като финансирането е осигурено от европейски програми и държавния бюджет. Това е един от най-мащабните железопътни и транспортни проекти, реализирани в България.

Ако сроковете се спазят, Пловдив ще може да се похвали с модерен подземен тунел, по-дълъг от този под НДК в София, и ключова транспортна ос, която ще промени придвижването в южната част на града.

