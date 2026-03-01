Един от най-знаковите спортни обекти в Пловдив отстъпва място на автомобили

Един от най-знаковите спортни обекти в Пловдив е на път да остане в историята в името на нуждата от паркоместа за хилядите леки автомобили в града. Емблематичните тенис кортове на бившия Новотел, на които са израснали не един и двама пловдивчани с ракети в ръце, и където дълги години е тренирала самата Цветана Пиронкова, саа ана път да отидат в историята завинаги.

Популярно като едно от най-квалитетните места за тенис в близкото минало, днес пространството изглежда потресаващо. Вече няколко години базата е изоставена и без грижи от новия собственик на 5-звездния хотел край река Марица.

В момента теренът се разчиства от превзелата го през последните години бурна растителност. Както се вижда и от снимките, няма и следа от някога качествената клей настилка на самите кортове.

Ситуацията се развива по този начин, след като вече няколко години на бившата спортна площадка не се играе тенис. По информация на „Под тепето“ парцелът ще се превърне в пореден паркинг и на практика ще последва съдбата на друго знаково място в близост – разкошната градина на затворения хотел „Марица“.

Все още няма официално потвърждение, че собствениците на бившите тенис кортове ще изграждат паркинг, но е почти сигурно, че теренът няма да запази старото си предназначение.