АктуалноГрадътКварталиНовиниОбщина Пловдив

Въвеждат часови диапазон за забраната за паркиране на две улици в „Тракия“

Photo of Таня Грозданова Таня Грозданова Follow on X Send an email 11:56ч, сряда, 4 март, 2026
1 178 1 минута

След месеци сигнали и настояване от страна на районната администрация, на две улици в пловдивския район Тракия вече са поставени допълнителни табели с часови диапазон към знаците В27 – „Забранено паркиране и престой“. Това съобщи кметът на района Георги Гатев. Промяната обхваща ул. „Съединение“ и ул. „Лаута“, където досега забраната действаше без уточнен времеви период.

По думите му, в продължение на месеци граждани са били санкционирани във вечерните часове, когато трафикът е минимален. Това е създавало напрежение и неудобство за живущите в района.

С поставянето на табели с конкретен часови диапазон ще се даде възможност в часовете със слабо движение автомобилите да паркират без риск от глоби, като същевременно се запази контролът в пиковите периоди.

Кметът на „Тракия“ допълва, че продължава да настоява – писмено и устно – за въвеждане на подобна организация и на ул. „Поручик Боян Ботев“ и ул. „Димитър Ризов“.

Тагове
Photo of Таня Грозданова Таня Грозданова Follow on X Send an email 11:56ч, сряда, 4 март, 2026
1 178 1 минута
Photo of Таня Грозданова

Таня Грозданова

Журналист с близо 30 години опит, който работи интензивно по… More »

Един коментар

  1. Ако всички проектирани навремето подземни и многоетажни паркинги в Тракия бяха построени, ако не се разрешаваше презастрояването с нови огромни жилищни сгради от вида “оазис”, ако не бяха разрешили да унищожат парка заради т.н. “резиденшъл парк”, сега хората нямаше да имат никакви проблеми с паркирането.

    Отговор

Вашият коментар


Back to top button
Изпрати новина