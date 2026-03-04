Въвеждат часови диапазон за забраната за паркиране на две улици в „Тракия“

След месеци сигнали и настояване от страна на районната администрация, на две улици в пловдивския район Тракия вече са поставени допълнителни табели с часови диапазон към знаците В27 – „Забранено паркиране и престой“. Това съобщи кметът на района Георги Гатев. Промяната обхваща ул. „Съединение“ и ул. „Лаута“, където досега забраната действаше без уточнен времеви период.

По думите му, в продължение на месеци граждани са били санкционирани във вечерните часове, когато трафикът е минимален. Това е създавало напрежение и неудобство за живущите в района.

С поставянето на табели с конкретен часови диапазон ще се даде възможност в часовете със слабо движение автомобилите да паркират без риск от глоби, като същевременно се запази контролът в пиковите периоди.

Кметът на „Тракия“ допълва, че продължава да настоява – писмено и устно – за въвеждане на подобна организация и на ул. „Поручик Боян Ботев“ и ул. „Димитър Ризов“.

„