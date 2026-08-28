Фестивалът Station Street 2026 се мести на площад Централен

Фестивалът Station Street сменя локацията си- от улица „Иван Вазов“ отива на площад Централен. В началото на октомври градското събитие се завръща с най-интересното от съвременната и алтернативна музика на България и Балканите. В рамките на три дни – от 2 до 4 октомври – публиката ще може да се наслади на изпълнители, представени на сцена в сърцето на града.

Организаторите заявяват, че фестивалът ще се завърне в своя дом на ул. „Иван Вазов“, след като планираните ремонтни дейности бъдат завършени и улицата се превърне в пешеходна зона.



Събитието е с вход свободен, а музикалната програма ще бъде обявена в рамките на следващите дни.

Фестивалът се реализира с подкрепата на ОФ „Пловдив 2019“ в рамките на отворена покана „Фестивали и големи събития“.