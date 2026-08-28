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Фестивалът Station Street 2026 се мести на площад Централен

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 15:23ч, петък, 28 август, 2026
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Фестивалът Station Street сменя локацията си- от улица „Иван Вазов“ отива на площад Централен. В началото на октомври градското събитие се завръща с най-интересното от съвременната и алтернативна музика на България и Балканите. В рамките на три дни – от 2 до 4 октомври – публиката ще може да се наслади на изпълнители, представени на сцена в сърцето на града.

Организаторите заявяват, че фестивалът ще се завърне в своя дом на ул. „Иван Вазов“, след като планираните ремонтни дейности бъдат завършени и улицата се превърне в пешеходна зона.

Събитието е с вход свободен, а музикалната програма ще бъде обявена в рамките на следващите дни.

Фестивалът се реализира с подкрепата на ОФ „Пловдив 2019“ в рамките на отворена покана „Фестивали и големи събития“.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 15:23ч, петък, 28 август, 2026
0 121 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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