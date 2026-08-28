Броени дни до началото на 22-рия Есенен салон на изкуствата

Пловдив отново ще се превърне в огромна сцена под открито небе- стартира Есенният салон на изкуствата. Той ще обедини фестивали, концерти, изложби, театрални и литературни прояви. Програмата обхваща месеците септември, октомври и ноември.

Акценти от откриването: 1 септември 2026 г.

18:00 ч. | Старият град (пл. „Атанас Кръстев“ / Лапидариум)

Откриване на Националните есенни изложби: „Огледала на града“

Куратор: доц. д-р Генади Гатев

Концепция: Проектът събира художнички от различни поколения и медии (живопис, фотография, графика, видео и инсталация), за да погледне към Пловдив като към живо пространство на памет и лични истории.

Исторически гласове: Произведения на Елисавета Консулова-Вазова (1881–1965), Бистра Винарова (1890–1977) и Мария Доспевска (1889–1972).

Съвременни участници: Ангелика Радева, Анна Стоева, Боряна Пандова, Драгана Павловска, Елена Велкова, Здравка Василева, Десислава Христова, Долорес Дилова, Ива Яранова, Иглика Христова, Ина Василева – ИНА, Йохана Траянова, Леда Старчева, Мариана Василева, Марта Джурина, Петра Димитрова, Росица Гецова, Светлана Мирчева, Симона Халачева, Стела Василева, Трендафила Трендафилова, Харита Асумани, Юлиана Текова и Юлия Лилова.

Локации: Къща на Верен Стамболян, Балабанова къща, Къща „Хиндлиян“, ГХГ – Пловдив (постоянни експозиции „Мексиканско изкуство“ и „Енчо Пиронков“ – двор) и Галерия „Червеното пони“ (двор).

21:00 ч. | Античен театър

Официално откриване на Есенния салон на изкуствата

Премиера: Моноспектакъл на Деян Донков – „Последното бягство на Дон Жуан“ (по текст на Недялко Славов).

Екип: Режисура: Деян Донков | Музика: Асен Аврамов | Видео дизайн и 3D мапинг: Мая Вселенска | Сценография: Цецка Ивайлова.

Основни акценти в програмата за 2026 г.

Фестивали: XXX издание на „Сцена на кръстопът“, Opera Open 2026, Пловдив Джаз Фест, TheatAir, „Завеса под звездите“, XVII „Дни на музиката в Балабановата къща“, GuitArt X, Disco Music Fest: Back to the ’80s (’90s), Празници на Стария град, Kids Expo Plovdiv, 12-то издание на кино-литературния фестивал „Синелибри“, Капана Фест, Plovdiv Fantasy Week, Фестивал на стендъп комедията, Фасада видео фестивал и Фестивал на пеперудите (РПНМ).

Изложби и фотография: Седмица на съвременното изкуство („Бъг в реалността“), „15 x 5“ на ДПХ, Юбилейна изложба „130 години НХА“, 50 години НХГ „Цанко Лавренов“, Международен фото салон Пловдив 2026, Международни фотографски срещи („Памет и идентичност“), както и изложби в РЕМ – Пловдив и РАМ – Пловдив.

Концерти и сценични изкуства: Музикален форум Music of the Ages (с Tarja Turunen и Septicflesh), съвместен танцов спектакъл „Два Дома“ (Ансамбъл „Тракия“ и Държавен ансамбъл на Армения), спектакъл „Българската рокля“ (Иван Донев) и др.

Литература и образователни инициативи: XXIV фестивал „Пловдив чете“, „Нощ на литературата 2026“, XVI Национален конкурс за поезия „Добромир Тонев“ и проектът „Занаяти с бъдеще“ (РЗК – Пловдив).

Официални чествания: 141 години от Съединението на България и Празник на Пловдив (6 септември), както и Денят на Независимостта (22 септември).

Полезна информация за посетителите

Пълна дигитална програма: https://heyzine.com/flip-book/ 3391e2cc39.html

Продажба на билети: Билетен център пред Община Пловдив, Каса „МаскАрт“ , касите на Опера Пловдив, Драматичен театър, Туристически информационен център (Римски стадион), Античен театър, както и онлайн.