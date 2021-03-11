Двойно повече оздравели от новодиагностицирани с Ковид-19 в Пловдив и областта

223 са новодиагностицираните с Ковид-19 за изминалото денонощие в Пловдивска област. Заболелите от областта, регистрирани в Националната информационна система, са 24148. Оздравелите са двойно повече – 560, а излекуваните вече са 19379.

На домашно лечение са 3107 души, под карантина – 4030. Хоспитализираните пациенти от областта, въведени в Националната информационна система, са 565.

За изминалото денонощие от Спешна помощ са отговорили на 184 повиквания, от тях 41 свързани с Ковид-19. Хоспитализирани са 17 души в областта и 13 в Пловдив. На домашно лечение са оставени 11.

Според Областната информационна система свободните легла към момента са 367, от които 33 интензивни.

Починали са двама души – мъж на 79 и жена на 69, с придружаващи заболявания.

Справка по общини: Пловдив – 14116, Карлово – 1543, Кричим – 154, Хисаря – 280, Родопи – 1195, Стамболийски – 451, Калояново – 357, Перущица – 170, Раковски – 1000, Марица – 1045, Асеновград – 1905, Брезово – 195, Куклен – 290, Садово – 366, Първомай – 423, Съединение – 273, Сопот – 309, Лъки – 76.