Стария град с миризма на чесън за откриването на Националните есенни изложби

Стария град замириса на чесън за откриването на Националните есенни изложби вчера. Ароматът дойде от маазата на къща Хиндлиян, където е инсталацията на Правдолюб Иванов- един от общо 14-те участници в кураторския проект на Весела Ножарова. В създаването на своята сайт-спесифик инсталация роденият в Пловдив съвременен художник използва материали като злато, чесън, камък и мед , а самата работа се казва „Сюита за чесън и злато”. В златисто ярко контрастират и творбите на Невена Екимова, които изригват от кладенците в дворовете на възрожденските къщи- скулптури от бракувани капачки за буркани.

На площада, носещ името на Атанас Кръстев, в сърцето на Стария град (Лапидариума), на 1 септември започна едно от най-значимите културни събития на годината – Националните есенни изложби – Пловдив 2025. Куратор тази година е Весела Ножарова, а в проекта ѝ „Частица от река“ участват 14 съвременни български художници от различни поколения. Това са: Антони Райжеков, Борислава Бербенко, Боряна Росса, Велизар Димчев, Калин Серапионов, Калина Димитрова, Миряна Тодорова, Надежда Олег Ляхова, Невена Екимова, Ния Ценкова, Правдолюб Иванов, Сияна Шишкова, Стела Василева и Стоян Дечев.

В изложбените пространства на Балабановата къща, Къща „Хиндлиян“ и Постоянната експозиция „Мексиканско изкуство“ на ГХГ-Пловдив – къщите, дворовете, дори щерните за събиране на дъждовна вода, са активни участници в изложбения разказ на проекта на Весела Ножарова. Там в рамките на месец могат да се видят сайт-спесифик инсталации, аудио-скулптура, видео творби, керамика, пластики от рециклирани материали, абстрактна живопис, ситопечатна фотография и много други. „Частица от река“ е художествен разказ за връзката между изкуството, мястото и времето – диалог между Стария Пловдив, легендарния Георги Божилов – Слона и съвременното изкуство. Проектът преплита миналото и настоящето в метафората на „животворната река“ – символ на непрекъснатия творчески поток, който извира от Небет тепе и преминава през поколения артисти.

Националните есенни изложби 2025 бяха открити от заместник-кмета по култура, археология и туризъм на община Пловдив Пламен Панов и куратора Весела Ножарова.

„В началото на тази година за пръв път, от незапомнени времена, видях, че има организиран конкурс за куратор на Националните есенни изложби. Това не е честа практика и считам за много напредничава и много прогресивна идеята, една толкова стара и традиционна изложба, която аз помня още от моите студентски години, да бъде подложена на кураторски конкурс и да бъде избран кураторски проект и с помощта на пловдивската община, той да бъде реализиран като национална изложба, представяща кураторската гледна точка към съвременното изкуство, с която на практика започва и изложбения сезон в България. Тогава, някъде в началото на годината, абсолютно ентусиазирано и вдъхновено, аз започнах да мисля за този кураторски проект като за една възможност да направя нещо с български художници, то да бъде много специално, за специалното място – тези стари къщи. Тази идея беше свързана със Стария град, с пловдивската бохема от 60-те години, за която и аз като изкуствовед, но и всички ние пазим много ясни образи и спомени в съзнанието си. Артистичната бохема на Пловдив, многото художници, които събира в края на 50-те години и през 60-те години се превръща в истинско явление. От 1967 започват да се правят и есенните изложби, които почти без прекъсване, създават една дългогодишна традиция в тези къщи. Истинското ми вдъхновение дойде именно от Стария град“, сподели по време на откриването Весела Ножарова.

„ Желанието ни чрез кураторския конкурс тази година бе да видим един различен прочит. Вълнуващо е за мен, а вярвам и за всички вас, да проследим тази връзка между реката, която тръгва като вдъхновение от Небет тепе и Старинен Пловдив и продължава да създава това вдъхновение в целия град“, подчерта в приветствието си Пламен Панов.

Той отбеляза още, че мястото за официално откриване на Есенните изложби на пл. „Атанас Кръстев“ също не е избрано случайно. Идеята е за пореден път да бъде отдадена заслужена почит и благодарност на хората, които поставят началото на традицията за есените изложби. През 1967 г. Атанас Кръстев – Начо Културата прави за първи път изложба с акварели на приятеля му Георги Божилов – Слона в двора на неговата къща на Небет тепе и това се приема за начало на инициативата, която от 1970 г. става ежегодно събитие.

След паметното начало на Начо Културата организацията на изложбите претърпява различни промени, но авторитетът им като значимо национално събитие нараства все повече. В историята на Националните есенни изложби в Пловдив като куратори са се записали Красимир Линков, Галина Лардева, Светла Москова, Моника Роменска, Борис Данаилов, Нина Амар, Пламена Димитрова-Рачева и Албена Спасова, Димитър Грозданов, Петър Змийчаров, Вихра Григорова, Сим и Краси Алексиеви. Най-новата история на пловдивския форум в последните дванадесет години написа проф. д.изк. Галина Лардева-Минкова – изкуствовед, изследовател, критик и професор, която създаде една интересна серия от издания на есенните изложби, редувайки различни теми, свързани с проблемите на изкуството в нашето съвремие.

„Националните есенни изложби са проект на Община Пловдив и са част от Културния календар на града за 2025 година. Партньори са Градска художествена галерия – Пловдив и ОИ „Старинен Пловдив“. Със съдействието на Фернет България ООД и Aya Estate Vineyards.