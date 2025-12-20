Призовават се шофьорите и пешеходците да проявят търпение и да съдействат за безопасното преминаване на празничната колона по булевардите и улиците на града. Вижте маршрута

Празнично настроение и рев на мотори ще изпълнят улиците на Пловдив в събота, 20 декември, когато десетки мотористи, облечени като Дядо Коледа, ще се включат в традиционна коледна благотворителна мотообиколка. Инициативата е насочена към посещение на домове за деца в неравностойно положение, които ще бъдат зарадвани с подаръци и внимание в навечерието на празниците.

Мотообиколката ще започне в 10:00 часа и ще продължи до приключване на посещенията, съобщават от ОП „Организация и контрол на транспорта“. Оттам призовават шофьорите и пешеходците да проявят търпение и да съдействат за безопасното преминаване на празничната колона по булевардите и улиците на града.

Колоната ще стартира от бензиностанция „Газпром“ на бул. „Кукленско шосе“ и ще премине през ключови пътни артерии на Пловдив, като по маршрута са предвидени спирания пред няколко комплекса за социални услуги. Сред тях са „Св. Св. Константин и Елена“, „Олга Скобелева“, социалният комплекс на ул. „Асен Златаров“ №29 и домът на ул. „Кичево“, където мотористите ще раздадат подаръци и ще внесат коледен дух.

Празничното шествие ще премине още през булевардите „Санкт Петербург“, „Източен“, „Марица“, „Шести септември“, „Цар Борис III Обединител“, „Христо Ботев“ и „Коматевско шосе“, като се очаква да привлече вниманието и усмивките на пловдивчани.

Организаторите подчертават, че инициативата е изцяло благотворителна и носи послание за съпричастност, солидарност и споделена радост. Десетките „моторизирани“ Дядо Коледа отново ще докажат, че коледният дух може да бъде шумен, но и изключително топъл.