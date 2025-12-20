Времето в Пловдив на 20 декември 2025 г.

АктуалноЖивотНовини

08:03ч, събота, 20 декември, 2025
На 20 декември 2025 г. времето в Пловдив ще остане приятно за сезона, с дневни температури около 10 °C и слаба облачност през целия ден.

Очаква се сутринта да започне с минимални температури около 5 °C, а през следобеда термометрите да достигнат около 8–10 °C, без значителни валежи.

През нощта и сутрешните часове ще бъде спокойно, с нисък вятър и без вероятност за капки дъжд, което ще създаде подходящи условия за разходки и пътувания. Атмосферното налягане ще остане стабилно.

Снимка: Andriana Pram

