Разследването под наблюдение на прокуратурата е проведено в пряка координация с екипи на ГД „Национална полиция“

Полицейските действия стартирали в ранните часове на 1 февруари, непосредствено след постъпил сигнал, че двама маскирани отнели около 1000 евро от оборота на денонощен магазин на бул. „Пещерско шосе“ в Пловдив. Според предварителната информация единият от извършителите бил насочил оръжие срещу продавача, докато другият преминал зад касовата зона и взел парите. После двамата се оттеглили в неизвестна посока, а при така създалата се ситуация няма пострадали.

По случая било образувано досъдебно производство във Второ РУ под наблюдение на Районна прокуратура – Пловдив. В осъществените множество оперативно-издирвателните действия се включили и екипи от отдел „Криминална полиция“, активно съдействие оказали и техни колеги от Главна дирекция „Национална полиция“. В хода на работата са събрани доказателства, че съпричастни към престъплението са двама столичани, на 23 години. Младежите имат предишни регистрации в полицията, а единият – и присъда. При спецакция във вторник те били задържани в София. Намерено и иззето е ползваното оръжие, предстои чрез експертиза да бъде уточнен вида му.

С постановление на наблюдаващия районен прокурор на извършителите е повдигнато обвинение по чл. 198, ал. 1 от НК, приведени са в ареста за 72 часа.