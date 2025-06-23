Черната пантера дойде в Пловдив
От няколко дни социалните мрежи са залети с мемета и забавни постове за черната пантера, забелязана в Шуменското плато. Макар присъствието на опасното животно, което остава незаловено, да представлява сериозна новина, българите подходиха с остроумие и хумор.
Продължават опитите за залавяне на пантерата в Шуменското плато
Много бизнеси даже включиха голямата котка в своята реклама. Такъв е примерът със сладкарски магазин „Нещо Сладко“ в Перник.
„Черната пантера не предупреждава. Ние – да.“, заявяват от Застрахователно дружество „Бул Инс“. А от козлодуйския „Барбершоп Алиби“ даже обявяват, че пантерата е на стаж при тях. Занаятчии пък съобщават, че животното ги е навестило за да твори – например, да прави свещи, както в случая на Fety handmade.
Голямата котка не подмина и града под тепетата. В пловдивския ресторант Porky’s BBQ тя похапва шишчета, а от заведението дори се шегуват с хаштагове #ШуменНаШиш #МесоБезДрама. Пантерата е посетила и Fishing Point в Тракия.
„Изглежда пантерата ще търси кефали или пъстърви“, майтапят се от магазина.
Очаквано, не закъсня и появата ѝ в Античния театър. Сега въпросът е дали ще се спогоди с най-известните котки под тепетата.
Всички изображения в материала са взети от Facebook
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