Черната пантера дойде в Пловдив

От няколко дни социалните мрежи са залети с мемета и забавни постове за черната пантера, забелязана в Шуменското плато. Макар присъствието на опасното животно, което остава незаловено, да представлява сериозна новина, българите подходиха с остроумие и хумор.

Продължават опитите за залавяне на пантерата в Шуменското плато

Много бизнеси даже включиха голямата котка в своята реклама. Такъв е примерът със сладкарски магазин „Нещо Сладко“ в Перник.

„Черната пантера не предупреждава. Ние – да.“, заявяват от Застрахователно дружество „Бул Инс“. А от козлодуйския „Барбершоп Алиби“ даже обявяват, че пантерата е на стаж при тях. Занаятчии пък съобщават, че животното ги е навестило за да твори – например, да прави свещи, както в случая на Fety handmade.

Голямата котка не подмина и града под тепетата. В пловдивския ресторант Porky’s BBQ тя похапва шишчета, а от заведението дори се шегуват с хаштагове #ШуменНаШиш #МесоБезДрама. Пантерата е посетила и Fishing Point в Тракия.

„Изглежда пантерата ще търси кефали или пъстърви“, майтапят се от магазина.

Очаквано, не закъсня и появата ѝ в Античния театър. Сега въпросът е дали ще се спогоди с най-известните котки под тепетата.

Всички изображения в материала са взети от Facebook