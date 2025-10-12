Поп арт фигуратив в изложба на Цветана Янева-Гумеля

Ярки, предизвикателни, иронични, живописните платна на Цветана Янева-Гумеля изпъстриха залата в “мексиканската” къща на Градска художествена галерия – Пловдив в Стария град и приповдигнаха настроението на публиката в есенната вечер.

Известната художничка показва, по собственото ѝ определение, ретро поп арт фигуратив, към който повече не мисли да се връща, преследвайки нови живописни предизвикателства. Някои от творбите в “Сами заедно 1999 – 2009” са излагани през годините, други не са, но като селекция представят завършен цялостен период от търсенията на авторката. Пред приятели и колеги Цветана Янева сподели сантиментите, които я свързват със Стария Пловдив. А те са от най-ранни години – още от детството в родната ѝ къща до Източната порта, през работата ѝ в реставрационното ателие след завършване на софийската Художествена гимназия, свързани са и с първата ѝ по-сериозна изява като автор на картини, декорирали стените на същата “мексиканска” къща в театрална постановка, до изложба на дизайнерски облекла в една от нейните зали.

Тематичната живописна изложба се открива с едроформатната рисунка “Сузана и старците”, която съдържа емблематични за поп арт-а елементи и препратки като иконичния изплезен език на Мик Джагър, изведен до символ от Анди Уорхол. В композициите на Цветана художникът Иван Шишков, който откри изложбата, видя отпечатък от обучението ѝ на плакатист, което тя получава в Художествената академия в Лодз, Полша.

Той препоръча изложбата да бъде разгледана от ученици и студенти по изкуствата заради стилово издържаните фигуративни композиции. “Сами заедно…” продължава до 30 октомври и е с вход свободен.