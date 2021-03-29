Без коментар: Вижте как се следи за охраната на бюлетините (СНИМКИ)

„Бюлетините за предстоящите избори за народни представители за 16 РИК пристигнаха днес в Областна администрация в Пловдив при засилена полицейска охрана и предадени по график на районите администрации, също придружени от ескорт на МВР. Утре ще бъдат получени и бюлетините за 17 РИК.“
Това гласи прессъобщение от Областна администрация, разпратено до медиите и придружено със следните кадри, които оставяме без коментар.
922 коментари
Hi, I just found a great source for meds for purchasing pills securely. For those who need no prescription drugs, this site is the best choice. Secure shipping plus huge selection. See for yourself: international pharmacy online. Appreciate it.
Hi guys, Just now found a reliable website to buy medication. If you are tired of high prices and need generic drugs, this site is the best option. No prescription needed plus very reliable. Link is here: Pharm Mex. Good luck with everything.