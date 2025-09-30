Националите ни по волейбол се завърнаха на родна земя. Точно в 10 ч. отборът кацна с правителствения самолет на летището в София. Там ги очакваше гвардейски шпалир.

„Успяхме с много труд, работа и постоянство. Момчетата бяха много стриктни в подготовката и тренировъчния процес”, казаха от щаба на вторите в света.

Правителственият самолет чакаше националите на летището в Истанбул

Рано тази сутрин тимът ни кацна в Истанбул, където го очакваше правителственият самолет, за да го докара на родна земя. Лъвовете бяха посрещнати лично от министъра на младежта и спорта Иван Пешев.

На летището в южната ни съседка Александър Николов призна, че няма търпение да усети любовта, която всички споделят към националния отбор. „Много сме радостни и горди с това, което успяхме да постигнем”, каза реализатор номер 1 на Световното във Филипините.

„Това, че сме по-млади, означава, че сме по-надъхани и с повече желание за тренировки и за работа. Сигурен съм, че няма отбор, който е тренирал повече от нас това лято”, подчерта Александър Николов. По думите му още преди началото на първенството отборът си обещал да не се отказва до последната топка.

„Все още не разбираме напълно какво постигнахме. Бяхме се разбрали да стоим по-далеч от социални мрежи и медии. След финала бяхме шокирани какво се случва по улиците и площадите на България”, не скри капитанът Алекс Грозданов, цитиран от NOVA .

Българската федерация по волейбол (БФВ) и Столична община също организират посрещане за феновете и всички българи, които искат да празнуват заедно със световните вицешампиони от Мондиал 2025. Специалното събитие е от 17:30 часа на площад „Св. Александър Невски“, съобщава vesti.bg.

Около 17:30 часа ще започне парад с открит автобус на волейболните герои на България от площад „Независимост“.

Подготвена е музикална програма с участието на Ана Ставрева, Елена Попова, Никола Янакиев, Натали Стефанова, Бон-Бон, Братя Аргирови и Фондацията със Славин Славчев.

„Без алкохол, оръжия и пиротехника, а на място ще има строги мерки за сигурност. Ползвайте метрото и буферните паркинги, за да избегнем задръствания и инциденти. Елате да покажем, че България е зад своите момчета винаги. Ще има сцена, музика, награди и специални моменти с нашите герои. Водещи ще бъдат Найден Тодоров и Атанас Стоянов“, се казва в съобщението на организаторите.

„Зоната около площад „Александър Невски“ ще бъде със свободен достъп през целия ден. Няма да има КПП-та, но ще има засилено полицейско присъствие. Полицията ще следи на площада да се внася пиротехника, стъклени шишета, знамена с твърди дръжки, хладно и огнестрелно оръжие. Забранява се и вдигането на дронове в района на и около площада, освен ако не е получено специално разрешение за това“, обявиха от Столична община.

От 03.00 до 20.00 часа на 30.09.2025 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите обслужващи събитието на всички паркинги на пл. „Св. Александър Невски“.

От 14.00 до 20.00 часа на 30.09.2025 г. се забранява влизането на пътни превозни средства, само по необходимост и по преценка на отдел „Пътна полиция“ при СДВР, както следва: по ул. „15-ти Ноември“; по ул. „Оборище“ между „11-ти Август“ и бул. „Васил Левски“.

Снимка на корицата: 24 часа