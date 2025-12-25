Бъдни вечер без суета: Светлина, хляб и молитва под купола на „Света Марина“ – ГАЛЕРИЯ

Без официални лица и политически жестове – само вяра, тишина и благословен хляб в нощта преди Рождество Христово

Под празнично озарения купол на митрополитския храм „Св. вмчца Марина“ в Пловдив Бъдни вечер бе посрещната с тържествено богослужение, молитва и дълбоко усещане за смирение и радост. Негово Високопреосвещенство Пловдивският митрополит Николай възглави празничната служба с чина на петохлебието, събрала десетки вярващи, дошли да подготвят сърцата си за Рождеството Христово.

Храмът сияеше в празнична премяна, а редиците от благословени постни питки чакаха да поемат към домовете – като символ на споделена вяра, надежда и домашна топлина. Песнопенията на митрополитския хор „Св. ап. Ерм“, ароматът на тамян и тържественият ритъм на богослужението превърнаха вечерта в истинско духовно преживяване.

В края на службата митрополит Николай се обърна към вярващите с пастирско слово и коледен поздрав.

„Нека в светлината на Христовото Рождество запазим вярата, смирението и любовта помежду си – те са най-големият дар, който можем да занесем в домовете си“, каза владиката.

Осветените питки, дарени от д-р Бонка Мутафчийска и нейното семейство, бяха раздадени на миряните за празничната трапеза, а духовното тържество завърши с многолетствие – благослов за града и неговите хора в нощта, в която светът очаква Рождеството.

Снимки: Станимир Петков