Трапезата на Бъдни вечер се слага на земята върху слама

Открийте магията на Бъдни вечер в България – бъдник, боговица, традиционна трапеза на слама и коледари

Вечерта на 24 декември – Бъдни вечер – носи със себе си аромата на прясно изпечен хляб, тихия трепет от светлината на огъня и магията на стародавните български обичаи. От ранната сутрин в домовете кипи подготовка – всяко семейство се труди, за да бъде трапезата символ на здраве, плодородие и благополучие.

Обичаи

Мъжете отсичат бъдника – дъбово, крушово или буково дърво, който после се намазва с осветено масло, пълни се с тамян, вино и масло и се увива в бяло платно. Най-възрастната жена го посипва с житни зърна, а вечерта стопанинът го запалва. Горящият бъдник предсказва реколтата и благополучието на дома.

Трапеза

Домакинята меси и пече боговицата, а момичетата се грижат за краваите и колачетата за коледарите. На трапезата, поставена на земята върху слама, се нареждат седем или девет блюда – боб, сарми, плодове, ошав и тиквеник. Чесънът носи здраве, а късовете от питката с паричка предвещават щастие през годината.

Вярнавия

След вечеря децата се търкалят върху сламата, а трапезата не се прибира – вярва се, че умрелите идват да вечерят и да благословят живите. По селата коледарите обикалят домовете, пеят празнични песни и получават кравайчета, за да предпазят семейството от зли сили.

Бъдни вечер е време, когато човешката вяра, надежда и любов се преплитат с природата и обредността, създавайки една неповторима празнична магия.

Екипът на Под тепето ви желае весело посрещане на празниците!