Трапезата на Бъдни вечер се слага на земята върху слама
Открийте магията на Бъдни вечер в България – бъдник, боговица, традиционна трапеза на слама и коледари
Вечерта на 24 декември – Бъдни вечер – носи със себе си аромата на прясно изпечен хляб, тихия трепет от светлината на огъня и магията на стародавните български обичаи. От ранната сутрин в домовете кипи подготовка – всяко семейство се труди, за да бъде трапезата символ на здраве, плодородие и благополучие.
Обичаи
Мъжете отсичат бъдника – дъбово, крушово или буково дърво, който после се намазва с осветено масло, пълни се с тамян, вино и масло и се увива в бяло платно. Най-възрастната жена го посипва с житни зърна, а вечерта стопанинът го запалва. Горящият бъдник предсказва реколтата и благополучието на дома.
Трапеза
Домакинята меси и пече боговицата, а момичетата се грижат за краваите и колачетата за коледарите. На трапезата, поставена на земята върху слама, се нареждат седем или девет блюда – боб, сарми, плодове, ошав и тиквеник. Чесънът носи здраве, а късовете от питката с паричка предвещават щастие през годината.
Вярнавия
След вечеря децата се търкалят върху сламата, а трапезата не се прибира – вярва се, че умрелите идват да вечерят и да благословят живите. По селата коледарите обикалят домовете, пеят празнични песни и получават кравайчета, за да предпазят семейството от зли сили.
Бъдни вечер е време, когато човешката вяра, надежда и любов се преплитат с природата и обредността, създавайки една неповторима празнична магия.
Екипът на Под тепето ви желае весело посрещане на празниците!
16 коментари
КАКТО ЗАБЕЛЕЗВАТЕ, ДЕЖУРНИО „РЕДАКТОР“ ГО Е ДОМЪРЗЯЛО ДАЖЕ ДА ИЗБЕГНЕ
ДАТИТЕ
НА КОМЕНТАРИТЕ КЪМ МАТ’РИАЛО ДЕТО ГО Е КОПИ / ПЕЙСТ ОТ НЕАНДЕРТАЛСКО…!
Пробутвахте ли либерални ценности на хората, сега се сетихте за Коледа и Бъдни вечер.
…противопоставяйки ЦЕННОСТИ на Коледа.
Изтрезней преди да пишкаш, бе Андрюша! ТОА МАТ’РИЯЛ НЕ Е ОТ „СЕГА“ А Е ОТ 2022 бре! Заспал Муйко в СЛАМАТА е Дежурният „Редактор“ = „АЙЛЯг“, а не либирал!
Коледа е на 7ми януари
а ВСИЧКИТЕ християнски не-сектанЦки КОЛЕДИ са довечера, таваришчи! Кис-кис!
ГЛУПОСТИ на търкалета, ама На дебеки търкалета…
в пещерата откъдето произхожда Писачът – може, може и на земята, може и до отходната дупка с повечко СЛАМА.
Нашенската пловдивска традиция разпознава „ТРАПЕЗАТА“ КАТО МАСА, СОФРА!
поне две педи над калта!
сульо! (24 дек 1922 кис-кис)
https://gizdashki.blog.bg/drugi/2023/01/02/star-stil-ili-nov-zashto-pravilen-e-iulianskiia-kalendar-sta.1849428
ето в този дух махнахме тролейбусите. правилно!
най-продълговатата пишиходна зона ф галактиката е гордостта на пловдивските буд’али – даже магаренца не им се разрепават…
таа „статия“ е дежурна от 1922 година след Балканските войни ако занилязваш…
ДОЛО ШОПА МИКИ ПОПА!
ДОЛУ ШОПА МИКИ ПОПА!
ДОЛУ ШОПА МИКИ ПОПА!
ДОЛУ ШОПА МИКИ ПОПА!
Така изложените указания следва да се спазват СТРИКТНО, ЧЕ . . .
ВСУЕверия ‘секакви – само и само послушниците да си стоят ОГЛУПЕЛИ
ДОЛУ ШОПА МИКИ ПОПА!
ДОЛУ ШОПА МИКИ ПОПА!
ДОЛУ ШОПА МИКИ ПОПА!
ДОЛУ ШОПА МИКИ ПОПА!
ДОЛУ ШОПА МИКИ ПОПА!
ЯПОНЦИТЕ СЕРВИРАТ . . . НА ЗЕМЯТА.
И ЯПОНКИТЕ.
(ВЪРХУ ДВЕ СЛАМИ. ВЪРХУ ТРИ =ПО-ЗАМОЖНИТЕ)
JAV
(проверено с Търсачката: JAV се оказа огромен океан от японски филми безплатно достъпен даже и за християнци даже и без да владеят англ… алабамски)
… датира препратката (сега обемът е поне УДВОЕН)