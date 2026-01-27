За първи път après-ski парти на Мечи чал

Тази зима Мечи Чал, част от ски зоната Пампорово – Мечи Чал, се превръща в място за незабравими младежки събития, благодарение на съвместната инициатива на Община Чепеларе, Пампорово АД и Сдружение „Тийн Спирит – Чепеларе“.

Първото събитие на върха се проведе на 25 януари – еднодневно обучение по лавинна безопасност, организирано в колаборация между Тийн Спирит – Чепеларе и БАССЕС Тийн Лавинистика. Младежите от района придобиха ценни умения за разпознаване на лавиноопасни терени и безопасно поведение в планината.

Следващото голямо мероприятие този сезон е първото après-ski парти „Mechi Chal Blanche – On the very top“, което ще се проведе на 31 януари 2026 г. от 13:30 ч. на терасата на чайна Айсберг, с панорамна гледка към Родопите.

Достъпът до върха ще бъде осигурен с безплатен лифт от 13:30 ч., а последното слизане е в 16:30 ч. Музикалната програма включва изпълнения на Ekonpale (Гърция), Peril (Urge to Dance) и Damyanov (Чепеларе), гарантирайки страхотно настроение на всички присъстващи.

„Младежки център „Тийн Спирит – Чепеларе“ е създаден, за да подкрепя личностното, културното и гражданско развитие на местната общност чрез събития, обучения и младежка мобилност“, споделят организаторите. „Създаваме възможности за ангажираност на младите и оживяваме Чепеларе, превръщайки го в привлекателно място за всички поколения.“

За гостите от Северна Гърция събитието също е леснодостъпно чрез новооткрития пункт Рудозем-Ксанти, който гарантира пътуване от Ксанти до Чепеларе само за 2,5 часа.

Очакваме всички любители на планината, музиката и приключенията да се присъединят към този първи, вълнуващ зимен сезон на Мечи Чал!