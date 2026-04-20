Навръх 150-годишнината от Априлското въстание Пловдив отново се връща към една от най-драматичните и паметни страници в историята си. Макар въстанието да избухва основно в други райони на страната, именно тук – в тогавашния център на IV-ти революционен окръг – се вземат решения, изграждат се мрежи, а по-късно се помнят жертви и герои.

Днес градът пази следите на тези събития в музеи, паметни плочи и символични места, разпръснати между Стария град и съвременните квартали.

Старият град – сърцето на революционната памет

Едно от най-важните места, свързани с Априлското въстание, е експозицията „Българско възраждане“ в Регионален исторически музей – Пловдив, разположена в къща „Георгиади“ в Стария град.

Там се съхранява постоянната изложба „Април 1876 – Пловдивското съзаклятие“, която проследява подготовката на въстанието в региона – от тайните комитети до оръжията, знамето и личните вещи на участници. Това е своеобразната „жива архивна база“ на пловдивската революционна история.

Таш капия – затворът, който помни

В самия център на града, в подлеза до бившата аптека „Марица“, се намира паметната плоча на Априлци, заточени в затвора „Таш капия“.

„Поради близостта на Панаир хан до затвора „Таш капия“, ханът е бил използван като затвор за заловените участници в Априлското въстание и на арестуваните български опълченци, участвали в революционните събития през 1877 г.

Тук в османско време се е намирал затворът, където са държани арестувани участници в Априлското въстание. Сред тях са и хора, свързани с трагичните събития около Перущица и Батак.

Днес мястото, вместо тежък исторически знак в сърцето на модерния град, е меко казано поругано от търговски обекти.

Паметта за братята Свещарови

Точно срещу Джумая джамия се намира паметната плоча на Братя Свещарови – едни от дейците, свързани с революционната организация в Пловдив.

Та бележи мястото за сигнал на Априлското въстание в Пловдив. Това е малък, но важен знак за мрежата от съзаклятници, която подготвя почвата за въстанието в региона.

Днес до него туристи от цял свят пият кафе и се наслаждават на айляка в града под тепетата.

Цар-Симеоновата градина – място на поклонение

В Пловдив, в Цар-Симеоновата градина, се издига паметникът на Васил Петлешков – една от емблематичните фигури, свързани с Априлското въстание.

Мястото традиционно се използва за възпоменания и исторически възстановки, които връщат атмосферата на 1876 година в съвременния град.

Остромила – трагичният край на 123-ма въстаници

Един от най-малко известните, но най-тежки исторически акценти е свързан с местността Остромила.

След арестите в Пловдив, 123 въстаници са изведени от затвора „Таш капия“ и по-късно убити от османските власти. Днес там се намира паметник, който бележи това място като символ на трагичния край на пловдивските участници в съзаклятието.

Братската могила – по-широката памет за борбите

Макар и не пряко свързана само с Априлското въстание, Братската могила е част от по-големия разказ за борбите за национално освобождение. Тя обединява паметта за различни поколения, включително и априлци.

Църквата „Св. Св. Кирил и Методий“ – изкуство и революция

В храма „Св. Св. Кирил и Методий“ се пазят икони, рисувани от Георги Данчов – художник и революционер, участвал в освободителните движения.

Така религиозното пространство се преплита с революционната история, характерна за българското Възраждане.

Пловдив като карта на паметта

Ако се погледне цялостно, Пловдив не е просто „фон“ на събитията от 1876 г. Той е активна част от тях – място на организация, затвор, памет и почит.

Днес тези обекти не просто напомнят за миналото, а очертават една своеобразна историческа карта, която може да се извърви пеша – от Стария град до центъра и южните квартали.