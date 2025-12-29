Сертифицираният арборист-катерач Иван Деспов предложи публично помощта си на градската управа за подобряване на грижите за дърветата в градската среда, в контекста на нанесените щети от силния вятър във вчерашния ден. През последните месеци той инициира начален разговор с местната администрация, но се сблъсква с мълчание. Няма отговор на поканите си за експертна среща с администрацията, а би се радвал да допринесе за по-безопасна градска среда със знания и практика в арбористиката.

Арбористът е специалист по грижата за дървета в градска среда. Работи с въжени техники за безопасно придвижване в короните, извършва оценка на риска, премахва сухи и опасни клони, прави щадяща редукция на корони, извършва санитарни срезове и консултира за здравето и стабилността на дърветата при спазване на екологични и безопасни стандарти.

„Вчера бурните ветрове в Пловдив доведоха до паднали дървета и материални щети. По-рано тази година също имаше тежки инциденти, включително фатален случай на северния бряг на р. Марица, както и падане на 4-метров клон върху 6-годишно дете в района, където работя. Това подчертава нуждата от системен подход към риска. Именно и тези случки ме стимулираха да предприема действия към това да съм част от решението на проблема, а не просто да гледам безучастно. Затвърдих знанията си и отделих значително време и усилия в тази посока“, подчертава Деспов.

Смята, че е необходимо и спешно да се изготви общ план за оценка и превенция на риска при градските дървета – паспортизация с отворени данни за да могат всички граждани да са наясно със състоянието на дървета в техния район. Според него е нужно да се организират съвместни усилия между институции, експерти и граждани, както и да се подобри комуникацията и координацията между отговорните звена, така че сигналите и предложенията за съдействие да водят до конкретни действия.

“ Готов съм да съдействам и да участвам в разговор за изработване на такъв план, за да ограничим доколкото е възможно бъдещи инциденти. Както споделих обаче – такъв разговор не се осъществява по една или друга причина. Надявам се скоро да получа отговор от Община Пловдив и да се създаде работна група по тази линия като се включат всички компетентни и заинтересовани страни. А аз от своя страна за пореден път заявявам готовността си да премахвам сухи и опасни клони в района, в който живея – според силите и възможностите си в свободното си време“, допълва Иван Деспов.