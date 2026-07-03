АПИ: Махаме мантинелите на Околовръстното на Пловдив

Спешни мерки по обезопасяване на Околовръстното шосе на Пловдив предприема Агенция „Пътна инфраструктура“. От там стартира дейности по премахване на мантинелите и монтиране на разделителни колчета между пътните платна за движение. Максималната скорост за движение по невралгичния път намалява на 50 км/ч.

Решението за изпълнение на тези мерки е взето след среща между експерти от Областна администрация – Пловдив, от общините Пловдив, Родопи и Марица, представители на бизнеса, Областно пътно управление – Пловдив, Сдружение „Спаси Пловдив“, неправителствени организации, граждански сдружения, кметовете на населените места и народни представители.

Агенцията стартира процедура за промяна на постоянната организация на движението, която е необходима, за да се въведат одобрените мерки. След разработването на измененията тя ще се съгласувани от „Пътна полиция“ – МВР, общините Пловдив и Родопи и от Държавната агенция „Безопасност на движение по пътищата“. Експертите на АПИ предприемат необходимите действия за реализиране на административната процедура в максимално кратки срокове.

„Монтирането на физически разделители между насрещните транспортни потоци значително ще ограничи конфликтните точки и риска от челни сблъсъци, ще подобри дисциплината на водачите и ще намали последствията при евентуални инциденти“, подчертават от АПИ.

Републиканският път е изграден преди повече от 50 години и в момента трафикът по него е изключително интензивен – над 24 000 моторни превозни средства на денонощие. С този обем на движение е изчерпана пропускателната способност на отсечката и в тази връзка е планирана неговата модернизация като дългосрочно решение за развитие на пътната инфраструктура в област Пловдив.