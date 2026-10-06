Le Soleil събира всяка седмица хора, които пишат за удоволствие – без жанрови ограничения, оценки и предварителен опит

Писателското ателие Le Soleil, което вече три години събира творци и любители на писането, започва регулярни срещи и в Пловдив. Форматът беше представен официално през уикенда в клуб „Пощата“, където се събраха около 60 души.

Общността е създадена като пространство за споделено писане, в което участниците получават тема или творческо предизвикателство и имат ограничено време, за да създадат свой текст. След това желаещите могат да прочетат написаното пред останалите.

По време на представянето в Пловдив бяха прочетени и две произведения, създадени именно в рамките на ателието – стихотворението „Празният стол“ на Албена Василева и разказът „Една закъсняла (не)романтична изповед“ на Марин Трошанов.

По данни на организаторите софийската общност вече наброява близо 70 души, а в проведените досега около 150 събития са създадени над 2000 литературни текста.

Писане без оценки и „правилен“ жанр

Le Soleil не е курс по творческо писане. Участниците не получават оценки, няма изискване за литературен опит и не се прави критика на написаното.

Всяка среща започва с творческо предизвикателство, след което участниците разполагат с около 40 минути за писане. Форматът допуска различни жанрове и теми, включително лични истории, фантастика, сатира и текстове по теми от ежедневието.

Организаторите описват писането и като начин човек да даде форма на преживявания и емоции, но подчертават, че ателието не е терапевтична група.

Първите гости под тепетата

Пловдивската програма започва с две срещи през октомври.

На 20 октомври специален гост ще бъде художникът Христо Бозуков, който ще предостави своя картина като отправна точка за писателското предизвикателство.

На 27 октомври гост ще бъде пловдивският писател Ники Пеев.

Срещите ще се провеждат всеки вторник от 18:30 часа в бар „Пощата“. Капацитетът за активно участие е ограничен до 15 души, а слушатели могат да се присъединят след 20:00 часа.

Записването и информацията за предстоящите срещи се публикуват в официалната страница на Писателско ателие Le Soleil.

Организатор и домакин на пловдивските срещи ще бъде Елисавета Видева, създател на писателското ателие.