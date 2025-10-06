Реколтата от грозде тази година е по-малка като количество спрямо миналогодишната, но качеството му е по-добро. Това заяви изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по лозата и виното Красимир Коев, който присъства в началото на днешната пленарна сесия от Глобалната конференция за винен туризъм на ООН в Дома на културата. Форумът събира представители на международни организации, академични среди, институции, винопроизводители и туристически експерти от цял свят под мотото „Изкуството на винения туризъм“. В рамките на двудневната програма ще се проведат дискусии за устойчивостта, дигитализацията, културните маршрути и интегрирането на винения туризъм в националните стратегии за развитие, както и тематични панели и мастъркласове с участието на международни експерти.

В контекста на темата на форума Коев разкри, че 62 от общо 363 винени изби у нас предлагат и винен туризъм. Основен акцент на събитието е сътрудничеството между различните производители на локално ниво, но и партньорствата между страните от региона за цялостното му популяризиране като атрактивна дестинация за винен туризъм за привличане на гости от големите пазари в Азия и Америка. Неслучайно, в един от панелите директорът на Генералното министерство на туризма в Черна Гора Андрей Орландович даде пример с мотото на Пловдив Европейска столица на културата „Заедно“ и посочи, че това е ключовата дума за развитие на целия регион като една обща винена дестинация- сътрудничеството между всички страни.

Министърът на туризма Мирослав Боршош подчерта, че домакинството на конференцията е нова отправна точка за развитието на туризма в България. „За мен е истинско вълнение, че днес сме заедно тук. Пловдив има честта и отговорността да бъде сцена на едно от най-престижните събития в света на туризма. Това е момент, в който можем да покажем истинското лице на България – открита, гостоприемна и уверена страна, която знае как да се представи пред света“, каза министър Боршош. Той допълни още, че виното носи всичко това – носи душата на народа, паметта на земята и радостта от живота. „Убеден съм, че чрез тази конференция ще покажем най-доброто, което можем да предложим – нашата култура, история, традиции и гостоприемство“, добави още той.

Генералният секретар на UN Tourism Зураб Пололикашвили приветства гостите с „Добре дошли в Пловдив“ и подчерта, че именно конференциите за винен туризъм са сред най-вълнуващите и вдъхновяващи форуми. Той благодари на България и на домакините за организацията и посочи, че основната цел на събитието е да представи страната като новото лице на винения и културния туризъм. По думите му, ако досега светът свързва винения туризъм със сортове като бордо или малбек, сега е време Пловдив и например сорт мавруд да бъдат наложени и популяризирани. България предлага различно и автентично преживяване, което започва именно от Пловдив.

В откриването на форума се включи и министърът на земеделието и храните Георги Тахов, който акцентира върху необходимостта от силни партньорства. Той отбеляза, че именно сътрудничеството между региони, туристически организации и винари от различни страни може да роди нови идеи и да очертае посоки за бъдещето на винения туризъм. По думите му този сектор е естествен мост между култури, традиции и икономики и има потенциал да обединява общности отвъд границите.

В рамките на събитието беше представен и новият пътеводител на Министерството на туризма „Винените маршрути на България“, изработен съвместно с UN Tourism. Изданието обединява основните винени региони у нас и предлага цялостен поглед към традиционните сортове и свързаните с тях културни и кулинарни преживявания. Целта му е да информира пътуващите и да утвърди България като целогодишна винена дестинация.

По време на откриването на конференцията беше подписан и Меморандум за разбирателство между UN Tourism и Университета по хранителни технологии – Пловдив. Документът предвижда изграждането на Международна академия по туризъм и вино, която ще развива образователни програми, международни специализации и обмен на опит. „Това е партньорство, което обединява държавата, академичната общност и международната експертиза на UN Tourism. То е инвестиция в бъдещето, в младите хора, знанието и устойчивото развитие, което ще бъде мост между науката и бизнеса, между традициите и новите технологии и ще даде на България ново предимство на световната карта на туризма“, каза министър Боршош.

Под документа подписите си поставиха генералният секретар на UN Tourism Зураб Пололикашвили и ректорът на УХТ проф. д-р Галин Иванов. Меморандумът е със срок до 2027 г. и включва конкретни инициативи за развитие на човешкия капитал и свързване на академичната подготовка с практиката в туризма.