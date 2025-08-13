Фалшив сигнал от пловдивчанин предизвика намеса на изтребители

Сигнал за заплаха на борда на самолет на авиокомпания Ryanair, изпълняващ полет от София до Лондон, предизвика засилени мерки за сигурност и намесата на военновъздушните сили на Германия. Това съобщи министърът на транспорта Гроздан Караджов в отговор на запитване от БТА.

Сигналът е подаден в понеделник на телефон 112 от български гражданин от Пловдив, който заявил, че на борда на самолета Boeing 737 със 174 души пътува палестинец с намерения да извърши „лоши неща“. Впоследствие се установява, че на борда няма нито палестински, нито пакистански граждани. Оказва се, че в самолета пътуват бившата съпруга на подалия сигнала и двете му дъщери.

Сигналът е подаден, след като самолетът вече е бил над сръбското въздушно пространство, в района на Нови Сад. Уведомени са сръбските власти, както и Координационният център на летище „Васил Левски“ и Ръководството на въздушното движение.

Въпреки сигнала, командирът на полета и авиокомпанията решават да не извършват аварийно кацане. Полетът продължава към Лондон, но е пренасочен от чешкото въздушно пространство към Германия, където е ескортиран от германски изтребители като превантивна мярка.

На летище „Васил Левски“ са въведени допълнителни мерки за сигурност, но през денонощието не са регистрирани инциденти, свързани с безопасността.