Неутрализирана е престъпна група, занимавала се с пране на пари и укриване на данъци в особено големи размери

„Изпраните“ пари се влагали в покупка на луксозни имоти, автомобили, злато и валута

Полицията и прокуратурата в Пловдив разбиха престъпна група, която е въртяла милиони от платен еротичен сайт и е укривала данъци в особено големи размери. Спецакцията е проведена от служители на „Икономическа полиция“ към ОДМВР – Пловдив под надзора на Окръжна прокуратура.

Разследването тръгнало след сигнал за големи недекларирани приходи от онлайн платформа за еротично съдържание, създадена от жители на града. По данни на полицията, участниците в схемата набирали млади жени за еротични модели, като им създавали профили в сайта. Клиентските плащания обаче не отивали при моделите, а били пренасочвани към сметки, контролирани от мъжете.

Само от един такъв профил били отклонени 2,8 милиона долара за година – без знанието на жената, на чието име бил акаунтът. „Изпраните“ пари се влагали в покупка на луксозни имоти, автомобили, злато и валута. Част от сделките се извършвали и в София.

По време на акцията на 7 октомври са извършени обиски в 14 жилища и офиси в Пловдив, областта и Пазарджик. Иззети са 640 хиляди евро, над 180 хиляди лева, голямо количество златни бижута, компютри, телефони и други доказателства.

Прокуратурата е привлякла като обвиняеми четирима пловдивчани – А.Б. (52 г.), А.С. (43 г.), П.П. (59 г.) и М.Б. (22 г.). Те са обвинени в участие в организирана престъпна група за пране на пари и са задържани за 72 часа. На 10 октомври прокуратурата ще поиска постоянен арест за тях.

Разследването продължава. Полицията издирва още двама предполагаеми съучастници, а данъчните щети за държавата се изчисляват на милиони левове.