Рекордна година за програмата за ин витро в Пловдив

32 деца, от които едни тризнаци и две двойки близнаци, са родени в Пловдив през 2025г. благодарение на гласуваната от Общинския съвет финансовата помощ, която се оказва на гражданите с репродуктивни проблеми.

Според данните за настоящата година на Временната комисия по чл. 7 от правилник за финансово подпомагане на семейства, двойки и жени без партньор имащи репродуктивни проблеми, жители на община Пловдив, още 18 от одобрените за финансово подпомагане са декларирали термин за раждане, а 52 от кандидатстващите са съобщили, че продължават лечението. Това съобщи по време на последното заседание на Общински съвет за годината д-р Веселка Христамян, която като председател на комисията представи отчет за свършеното през 2025г.

„С изключителна гордост искам да заявя, че комисията към Общински съвет работи изключително активно през тази година и резултатите са видни. Имаме родени 32 деца, от които тризнаци и две двойки близнаци. Благодаря на колегите си от комисията д-р Аргир Аргиров , д-р Ангел Молев, инж. Владимир Кисьов, Георги Титюков, Елена Грозданова, Минка Сърнешка, Димитър Арнаудов, д-р Василева както и на всички общински съветници и общинската администрация, тъй като успеваемостта на комисията минава 50 % за първи път.“

Тя съобщи, че през годината са разгледани общо 99 заявления, като само една молба не е била одобрена, тъй като не отговаря на изискванията на Закона за здравето. Общата сумата, която Общински съвет е отпуснал за годината на кандидатстващите за финансовата помощ, е в размер на 263 614 лв., като само на последното заседание за годината Общинският съвет гласува финансова подкрепа за 17 кандидатствали за нея.

Средствата, предвидени за финансовото подпомагане на лечението на безплодие се гласуват всяка календарна година с бюджета на Община Пловдив, по предложение на определената комисия съгласно правилника за финансово подпомагане на лечението на безплодие на семейства, двойки и жени без партньор, имащи репродуктивни проблеми, жители на Община Пловдив.

Съгласно законовите нормативи от предвидените в бюджета на Община Пловдив средства се финансират изследвания и процедури, извършени в лечебните заведения, като за кандидатстващите се определят индивидуално и са в размер до 3000 лв.

Комисията вярва, че и през следващата година ще има условията и възможността, да подпомага съгражданите си при нужда от лечение на репродуктивното им здраве, както и да адаптира и надгради помощта спрямо вида на необходимото лечение.