8 хиляди салфетки затрупаха заведението, родиха нов коктейл



Култовият бар Ескада побеля миналата нощ. Точно 8 хиляди салфетки затрупаха заведението в първото тематично поп фолк парти в клуба. Специално за хавата бус докара цял палет от ценната купонджийска суровина. 12 танцьорки окупираха заведението още в 21ч. Мацките танцуваха около свръх скъпите фотьойли Гучи, върху баровете и чат-пат върху главата на някоя нощна птица. В опиянението си някои стигнаха дотам, че да използват салфетките като попивателна за питиетата си.

Първо топяха хартията в чашите, а после изстискваха напоената с огнена вода салфетка в устите си. Барманите веднага превключиха на бизнес вълна и решиха да създадат нов коктейл- софт пейпър скоч. Още по време на щурото парти бяха направени резервации за следващата подобна тематична вечер, която се предвижда за 13 март.







