УМБАЛ „Свети Георги“ с ново Отделение по нуклеарна медицина и собствен циклотронен комплекс

Строителството на високотехнологичния комплекс приключва в началото на август и ще осигури собствено производство на радиофармацевтици за PET-CT диагностика

УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД е във финалния етап от реализацията на един от най-значимите инфраструктурни проекти в областта на високотехнологичната медицинска диагностика – изграждането на нова сграда за Отделението по нуклеарна медицина в База 2 на лечебното заведение, на бул. „Пещерско шосе“ №66. Строително-монтажните дейности ще приключат в началото на месец август, след което ще започне подготовката по въвеждане в експлоатация на специализираната медицинска апаратура.

Проектът се реализира по Националния план за възстановяване и устойчивост в рамките на инвестицията за модернизиране на материалната база за диагностика и лечение на онкологични и педиатрични заболявания.

Новата сграда ще обедини на едно място секторите за PET-CT и SPECT-CT диагностика, както и циклотронен комплекс с радиохимична лаборатория, създавайки съвременна среда за високоспециализирана медицинска дейност.

Ключов елемент от проекта е изграждането на собствен мини-циклотрон за производство на радиоизотопа Флуор-18, който служи за синтеза на радиофармацевтиците, използвани при PET-CT изследванията. Наличието на собствен циклотрон ще осигури по-голяма независимост при снабдяването с радиофармацевтици, ще оптимизира диагностичния процес и ще разшири възможностите за навременна и високоточна диагностика на онкологични заболявания. Инвестицията има стратегическо значение не само за лечебното заведение, но и за развитието на нуклеарната медицина в България.

„Изграждането на новото Отделение по нуклеарна медицина е инвестиция с дългосрочно значение както за УМБАЛ „Свети Георги“, така и за здравеопазването в Южна България. Собственият циклотрон ще ни позволи да осигурим по-бърз и сигурен достъп до жизненоважни радиофармацевтици, което ще подобри организацията на диагностичния процес и ще даде възможност на повече пациенти да получат навременна и високоспециализирана диагностика. Това е още една стъпка към утвърждаването на болницата като водещ университетски и високотехнологичен център за диагностика, лечение и обучение“, заяви изпълнителният директор на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД проф. д-р Карен Джамбазов.

От гледна точка на медицинската практика новият комплекс ще създаде условия за още по-високо качество на диагностичния процес и ще разшири възможностите на екипа за прилагане на съвременните методи на нуклеарната медицина.

„Изграждането на новата база ще ни даде възможност да работим при условия, които отговарят на най-високите международни стандарти в нуклеарната медицина. Собственото производство на радиофармацевтици ще подобри организацията на диагностичния процес, ще намали зависимостта от външни доставки и ще позволи на повече пациенти да получат своевременно високоспециализирани PET-CT изследвания. Това е важна крачка към развитието на прецизната медицина и комплексната онкологична грижа“, коментира началникът на Отделението по нуклеарна медицина доц. д-р Албена Борушанова.

Реализирането на проекта е част от последователната стратегия на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД за модернизиране на болничната инфраструктура и внедряване на съвременни технологии, които повишават качеството, ефективността и достъпността на медицинската помощ за пациентите от Южна България и страната.