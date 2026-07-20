Пръскат срещу комари в шестте района на Пловдив

Пръскането срещу комари в Пловдив продължава. В периода от 20-и юли до 7-и август от ОП „Дезинфекционна станция“ ще пръскат при следния график:

· От 20-и до 24-и юли – Дезинсекция срещу възрастни форми /имаго/ на комари на територията на парк „Отдих и култура“, Гребна база, парк „Розариум“.

· 20-и и 21-ви юли – Дезинсекция срещу възрастни форми /имаго/ на комари на територията на р-н „Централен“.

· 22-ри и 23-ти юли – Дезинсекция срещу възрастни форми /имаго/ на комари на територията на р-н „Северен“.

· 24-ти юли – Дезинсекция срещу възрастни форми /имаго/ на комари на територията на кв. „Коматево“ и кв. „Прослав“.

· 27-и и 28-и юли – Дезинсекция срещу възрастни форми /имаго/ на комари на територията на р-н „Южен“.

· 29-и, 30-и и 31-ви юли – Дезинсекция срещу възрастни форми /имаго/ на комари на територията на р-н „Западен“.

· 03-ти август – Дезинсекция срещу възрастни форми /имаго/ на комари на територията на бреговата зона на река Марица.

· 04-ти и 05-ти август – Дезинсекция срещу възрастни форми /имаго/ на комари на територията на р-н „Тракия“.

· 06-и и 07-и август – Дезинсекция срещу възрастни форми /имаго/ на комари на територията на р-н „Източен“.

Обработките ще се осъществяват в часовия диапазон от 21 до 04.30 ч.

Специализираните екипи ще използват препарати, разрешени за употреба от МЗ, в съответната препоръчителна доза и концентрация.

При неблагоприятни метеорологични данни (дъждовно и ветровито време) обработките ще продължат през следващ работен ден с подходящи за обработките условия.

„Съветваме отглеждащите пчелни семейства в района на предстоящите обработки, да ограничат пόлета на пчелите в указания по-горе период“, апелират от ОП „Дезинфекционна станция“.

Директна връзка със специализираното общинско предприятие: телефон 032/99 03 18; 032/64 25 83; 032/64 41 56 или на електронен адрес: dstancia.plovdiv@abv.bg