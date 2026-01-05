БългарияЗдравеНовини

Разширяват безплатната имунизация срещу HPV от 2026 г.

Министерството на здравеопазването съобщи, че разширява възможностите за безплатна имунизация срещу човешкия папилома вирус (HPV). От 2026 година безплатна ваксина ще могат да получават и момичета на възраст между 15 и 18 години, които не са били ваксинирани в предишни периоди.

Тази промяна е част от Националната програма за първична профилактика на ракови заболявания, свързани с HPV, за периода 2025–2030 г., която се реализира от Министерството на здравеопазването. Основните целеви групи остават непроменени – момичета от 10 до 15 години и момчета от 10 до 14 години. Имунизацията е по желание и се извършва след съгласие на родител или настойник от общопрактикуващи лекари, педиатри и акушер-гинеколози, включени в програмата.

След разширяването на програмата безплатната HPV ваксина ще бъде достъпна за момичета от 10 до 18 години и за момчета от 10 до 14 години. За деца под 15 години ваксинацията се извършва с две дози, поставени в интервал от 6 до 12 месеца, а при момичета над 15 години се прилагат три дози по определена схема. Имунизацията се счита за завършена, когато са поставени всички необходими дози според възрастта.

От министерството подчертават, че HPV е най-разпространената вирусна инфекция, предавана по полов път, и основен причинител на рак на маточната шийка, както и на други онкологични заболявания при жени и мъже. Според здравните власти ваксината срещу HPV е доказано безопасна и ефективна.

