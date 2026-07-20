„Мъртва хватка“ с Ал Пачино предстои на Филмови нощи във Филипополис

Най-новият филм на Ал Пачино и Бил Скарсгард „Мъртва хватка“ предстои тази вечер на Филмови нощи на Филипополис. Филмът разказва истинската история на отчаян мъж, който отвлича сина на ипотечен брокер. За да не го застреля, той иска 5 милиона долара и по-важното: извинение. Прожекцията е тази вечер от 21:15.

Вторник пък е ден за пътешествия с поредицата „Кино за пътешественици“. Селекцията гостува с два филма в един ден – „Покажи ми Рио“ и „Покажи ми Лисабон“, в които се разхождаме из двата живописни града през очите и с помощта на местни жители. Прожекцията е на 21 юли от 21.15 часа.

До края на фестивала предстоят още няколко вълнуващи прожекции, сред които „Гепи“ на Гай Ричи в сряда и суперпродукцията на Кристофър Нолан „Одисей“ в петък.

Цялата програма на фестивала може да се види на сайта kinolucky.com. Билетите са в продажба всеки ден на касите на LUCKY Дом на киното от 16 до 21 часа, в почивните дни от 10:30 до 21 часа, както и на касата на лятно кино „Орфей“ от 19:30 до 21:15 часа. Фестивалът е част от Културния календар и се провежда с подкрепата на Община Пловдив.