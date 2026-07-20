Глоби до 1000 евро: Гърция засили контрола по плажовете

Гръцките власти въвеждат по-строг контрол по плажовете през активния туристически сезон. Целта е да се гарантират спокойствието на почиващите и опазването на околната среда, като за нарушения са предвидени солидни санкции.

За спазването на правилата следят полицейски патрули и дронове, които наблюдават най-посещаваните крайбрежни ивици.

Сред нарушенията, които се санкционират най-сериозно, е играта с плажни ракети в близост до други туристи. Тя е разрешена само в обособени места, където не пречи на останалите. При неспазване на изискванията глобата достига 1000 евро.

Под специално внимание е и шумът по плажовете. Пускането на силна музика, която нарушава спокойствието на околните, може да струва на нарушителите до 500 евро.

Властите напомнят, че всеки посетител е длъжен да почисти мястото, което е използвал. Замърсяването на плажа или морската вода също се наказва с високи глоби.

Строги правила важат и за любителите на водните спортове. При използване на джетове, падъл бордове и друга екипировка трябва да се спазват всички изисквания за безопасност, включително носенето на спасителна жилетка. Плаването с падъл борд след настъпване на тъмната част от денонощието е забранено.

Продължават и проверките срещу нерегламентираното къмпингуване. Според гръцката полиция забраната все още често се нарушава, а санкцията е 300 евро за всеки нарушител.

Междувременно гръцките власти предупреждават за нова гореща вълна. В понеделник и вторник на места в страната температурите се очаква да достигнат 42 градуса, което е причина институциите да призоват туристите и местните жители да избягват продължителното излагане на слънце и да спазват препоръките за безопасност.

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