Младежкият хълм посреща 11-тото издание на Shake That Хълм

Младежкият хълм отново ще се превърне в най-горещата точка на културната карта на България с 11-тото издание на фестивала Shake That Хълм от 29 до 31 август. С “Вход свободен” ни предстои следващото цветно преживяване, изпълнено с музика, изкуство и забавления за всички възрасти и вдъхновени от различни култури и субкултури. Тазгодишната програма обещава 5 сцени и над 80 часа музика, танци и арт активности, а акцентът е върху разнообразието и свободния дух на градската култура.

Основна сцена “Поляната” – три вечери с топ български артисти

Петък – RAP Night: СЕКТА и Homelesz, NDOE, Young BB Young, Hilla – вечер, която ще накара хълма да вибрира в ритъма на българския хип-хоп.



Събота: Мила Роберт, DARA – замайваща вечер със заразителна енергия, диви танци и енергията на две от най-ярките лица на българската поп сцена.

Неделя: Изгряващите Hug or Handshake, чиято музика обещава големи успехи, последвани от Неотразимата Белослава, която ще изпълни вечерта с енергия, чар и емоция заедно с Mr. Moon и Wahtony

Vibrant STAGE – “Гората” Електронна сцена

Петък: ДАМИ КАНЯТ: VANINA, KHRYSIYANA, MONITTA – три дами със силно присъствие застават зад пулта, за да ви понесат по вълните не електронната музика

Събота: DJ Gagalove, DJ STIVEN, Jassen Petrov, ZIGGY – Пионерите на българската електронна сцена и представители на най-влиятелното DJ движение – METROPOLIS ще диктуват ритъма на сърцата и движенията на публиката с Techno в кръвта

Неделя: SIMOO, VITA, Pacho&Pepo – Afro, Deep, Organic and Tech House вълна, вдъхновена от различни култури и силно уважение към звука.

Street Culture Camp/ Fantastic4 / Plovdiv STAGE PARK

Един от акцентите на фестивала през 2025, разгръща елементите на хип-хопа, уличната култура и представя множество артисти със световен ранг, които излизат рамо до рамо с напреднали и начинаещи надежди. .“Fantastic 4″ e уличен взрив в сърцето на Пловдив когато територията на Plovdiv Stage Park се превръща в епицентър на HIP-HOP културата – с фокус върху четирите й основни елемента: Break dance, MC, DJ, Graffiti Zone. Очаква ни тридневен джем с батъли и награди, прожекции на поредицата “С Главата надолу” – разказ за историята на брейк денс сцената в България и едно завръщане – това на УДАРНАТА ГРУПА, които излизат на сцената в съботната вечер.

4 елемента. 3 дни. 1 сцена.

Още пъстрота и забавления

Shake Market – свежи градски хора, ценители на изкуството и майсторските изработки посрещаме по традиция в хендмейд зоната на фестивала. Тук ще се срещнете с множество интересни артисти и ще намерите уникати и лимитирани дрехи и ксесоари, причудливи предмети и изящни изработки.



Лунапарк – въртележки, гондола и любимите ви атракциони.

Детска Сцена и зона за деца, активни трасета, Театрални спектакли, артистични ателиета и игри – забавления за най-малките и вдъхновение за всички.

Пътуващи кухни и барове на колела – както винаги вкусна и свежа храна от различни култури, свежи напитки и миксове, изненади и игри

Чил зона, хамачена градина, визуални ефекти, пъстра декорация и топли срещи ви чакат на поляната в подножието на Младежкия.

“Както пее Белослава – ‘Щастливи дни’, но три пъти по-щастливи и то на открито!” -споделят емоционално организаторите от Сдружение ТК Инкубатор. -“Както обикновено очакваме хиляди хора, от страната и чужбина с които ще споделим последните августовски дни и нощи в прегръдката на Младежкия хълм”

Shake That Хълм 2025 е с вход свободен и ще се проведе от 29 до 31 август. Събитието се осъществява с подкрепата на ОФ Пловдив 2019. Повече информация за програмата и участниците ще откриете на официалните канали на фестивала:

FB: https://www.facebook.com/ShakeThatHill

Event:https://www.facebook.com/events/1341184787289413/

Insta: https://www.instagram.com/shakethathill/