Кралете на винтиджа Postmodern Jukebox ще избухнат в Пловдив
Концертът на американската джаз-поп сензация ще бъде на 22 октомври в Plovdiv Event Center
Postmodern Jukebox на ретро гения Скот Брадли идват отново в Пловдив! След седемгодишно отсъствие „кралете на винтиджа ” ще бъдат отново гости на Пловдив с новото си турне Life In The Past Lane Tour. Концертът им е на 22 октомври в Plovdiv Event Center 20.00 часа. Три дена преди това, на 19 октомври, формацията излиза в зала 1 на НДК.
Турнето им Life In The Past Lane Tour е празненство на най-великите музикални жанрове на XX век, представени в разпознаваеми съвременни хитове, но пипнати с елегантната „винтидж” патина на Postmodern Jukebox.
Кои са те? Те са цветни, жизнерадостни, изумителни музиканти. Продават турнетата си на три континента и музиката им достига до десетки милиона фенове в мрежата по цял свят. Историята на Postmodern е като на кино. Зашеметяващ успех от първия запис през 2012г. в малкия апартамент на техния създател и ментор Скот Брадли, пуснат в YouTube, до космическите над 1 милиард гледания към днешна дата, с над 5,8 милиона последователи, над 3 млн. фена във facebook и близо 1 млн. в Spotify. Хиляди напълно разпродадени зали, главоломно растящ брой фенове по цял свят, показват, че идеята да събереш в непрекъснато обновяваща се формация над 100 талантливи вокалисти, инструменталисти и танцьори, е напълно успешна.
Както винаги Postmodern Jukebox ще избухнат на сцената в състав от най-добрите съвременни вокалисти, инструменталисти и степ танцьори и ще представят първокласно, стилно и запомнящо се музикално преживяване, каквото неведнъж са подарявали на заклетите си български фенове.
Изненадващи специални гости, някои от най-големите звезди на формацията, често се присъединяват към основния състав, гарантирайки, че всяка среща на живо с Postmodern е уникално и непредсказуемо музикално събитие.
„Времената се променят и тенденциите идват и си отиват, но като Jaguar XK-Е от 1961 г. класическите звуци от миналото се оценяват само с възрастта. Независимо дали сте любители на винила или на TikTok модата, елате с нас на едно незабравимо пътешествие през 100 години вечна музика”, кани Скот Брадли своята публика.
Билети се продават в Билетен център пред общината, Туристически информационен център на Римския стадион, касата на Античен театър (вход откъм АМТИИ), каса МаскАрт в ДК „Борис Христов“, всички каси на Eventim и онлайн.
