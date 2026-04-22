Гюров: 1,4 млрд. евро в ББР ще бъдат извадени от „касичката“ на властта

Служебният премиер Андрей Гюров обяви, че правителството ще предприеме действия за освобождаване на близо 1,4 милиарда евро, които в момента стоят в Българската банка за развитие.

По думите му средствата са били оставени без ясно предназначение месеци наред и крият риск да бъдат използвани непрозрачно.

Гюров посочи, че ресурсът трябва да бъде върнат в полза на гражданите и може да бъде насочен към ключови обществени нужди – модернизация на болници, медицинска помощ, образование и грижа за възрастните хора.

Въпреки това служебният кабинет няма да взема решения за разходването му, а ще остави избора на следващото редовно правителство. Премиерът определи предложението като стъпка срещу непрозрачното управление на публични средства. Според него натрупването на значителни финансови ресурси без ясен контрол създава предпоставки за злоупотреби.

Гюров припомни и за натрупания държавен дълг в предходни периоди, като подчерта, че подобни практики подкопават доверието в институциите.

„Честните избори са само началото“

В началото на заседанието премиерът благодари на министрите за организацията на изборите, които по думите му са преминали при високо ниво на прозрачност.

„Това обаче е само първата стъпка. Предстои решаването на редица въпроси, свързани с управлението и доверието в институциите“, заяви той.

Темата за средствата в Българската банка за развитие вероятно ще бъде сред първите тестове за прозрачност пред бъдещото редовно правителство.