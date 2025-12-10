Коледен Фест в Ателие 47 – три дни празнична магия

Културен център Ателие 47 кани малки и големи на Коледен Фест – три дни пълни с творчество, игри и празнична магия! Входът е свободен за всички събития, а програмата включва работилници, театрални импровизации, приказки, психологически забавления, практики, открити уроци, настолни игри и коледни партита с томбола и подаръци.

Създавай, забавлявай се и празнувай Коледа по уютен, топъл и различен начин!

Програма:

19.12 – Петък

15:00–16:30 – Работилница „Баба и внуче“ (деца 4+)

17:00–18:30 – Работилница за чорапени кукли (деца 5–12 г.)

19:00–20:30 – Нов Старт: създай свой Vision Board за 2026 г.

19:00–20:30 – Коледно четене на разкази от автори

20.12 – Събота

10:00–12:00 – Емпатичен кръг – терапевтична практика

14:00–16:30 – Импро театър за тийнейджъри (13–18 г.)

17:00–19:00 – Творческо писане (14+ г.)

17:00–19:00 – Настолни игри – социално събитие

19:00–21:00 – Парти с пуловери и чорапи

21.12 – Неделя

11:00–12:00 – Коледни приказки с актьора Георги Димов

14:00–16:30 – Импро театър за деца (7–12 г.)

17:00–19:00 – Фройд и фики за тийнейджъри – психологически анализ на чалга песни

17:00–19:00 – Мъжки кръг – практика за себеразвитие

19:30–21:30 – Коледно парти + томбола с подаръци от:

Felicity: The Healthy Coffee Place, Масажно Студио Кайзен, Kodama. Флористика, Fantasy the Non-Museum of Plovdiv, InaEssentials и Ателие 47.

А също и билети за представления от: Театър Хенд, Държавен куклен театър Пловдив, Държавна опера Пловдив, Драматичен театър Пловдив.

Важно: Всички събития са с вход свободен, но с предварително записване – местата са ограничени! В томболата могат да участват всички, които са се включили във 3-те фестивални дни.

Записване: 0888 47 37 63 / 0882 72 49 98 или чрез съобщение на страницата тук.

Подробности за всяко събитие: https://atelie47.com/programa