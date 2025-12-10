Специализанти по белодробни болести от цялата страна преминаха обучителен курс в Пловдив

Българското дружество по белодробни болести (БДББ) събра от 5 до 7 декември 2025 г. млади лекари от клиниките по белодробни болести в страната на своя годишен курс за специализанти и докторанти в Пловдив, организиран съвместно с Медицински университет Пловдив. Събитието е част от Програмата на научното дружество за продължаващо обучение. Курсът, реализиран с участието на водещи преподаватели от медицинските университети в Пловдив, Варна и Плевен, от МБАЛ-Варна към ВМА, от Националната кардиологична болница и от МБАЛ Парк Хоспитал Пловдив, предложи широк и актуален спектър от знания в областта на вътрешните болести, необходими в работата на специалистите пулмолози.

Като лектори се включиха преподавателите от МУ Пловдив проф. д-р М. Токмакова – заместник-ректор по научноизследователска дейност на МУ Пловдив, проф. д-р В. Горанова – Маринова – заместник-ректор по учебна дейност, проф. д-р М. Генева – Попова – декан на Факултета по медицина, проф. д-р Л. Владимирова – Китова, проф. д-р Вл. Андонов, проф. д-р М. Стойчева. От МУ Варна лектори бяха проф. д-р Й. Йотов – декан на Факултета по медицина, доц. д-р Я. Пейчев, доц. д-р В. Димитрова, доц. д-р Г. Вълчев. От МУ Плевен лекция изнесе доц. д-р Р. Русев, представиха се с лекции и доц. д-р Е. Димитрова от Националната кардиологична болница и д-р В. Канарев от МБАЛ Парк Хоспитал Пловдив.

Сред темите на лекциите бяха хроничният панкреатит и ракът на панкреаса, ревматоидният артрит, артериалната хипертония, сърдечните пороци, образната диагностика на белодробната туберкулоза. Сред акцентите бяха и представянията за исхемичната кардиограма, белодробната тромбоемболия, острата сърдечна недостатъчност. Програмата включи още теми като мултиплен миелом, клинична неврофизиология и респираторна патология, кардиогенен шок, ХИВ, пулмонална хипертония и подходи в лечението на белодробния рак. Дискусионният панел „Младите пулмолози: проблеми и решения“ даде възможност специализантите да обменят опит и да обсъдят предизвикателствата пред бъдещото си професионално развитие.

По време на събитието председателят на БДББ проф. д-р Диана Петкова подчерта ключовото значение на устойчивото сътрудничество между научното дружество и водещите медицински университети в страната:

„Партньорството ни с медицинските университети е фундаментът, върху който изграждаме качеството на обучителната програма на БДББ. Високо ценим съвместната ни работа с МУ – Пловдив и МУ – Варна, заедно с които последователно издигаме подготовката на младите специалисти, специализантите и докторантите в областта на пулмологията на едно съвременно ниво. Този курс е поредното доказателство за значимостта на нашите общи усилия в стремежа ни към високи академични стандарти.“

Обучението завърши с връчване на сертификати на участниците.

Моменти от обучението можете да откриете във Фейсбук страницата на БДББ:

