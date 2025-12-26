Какво да правим в Пловдив (26.12– 01.01)

Снимка на корицата: Димитра Лефтерова

26 декември

26 декември, площад „Стефан Стамболов“

12:00 ч. – Концерт с участници от предаването „Ася в страната на талантите“

17:00 ч. – Концерт на Polinerock’s project band

MTV Party – The Final Countdown

Приятели, както повечето от Вас може би знаят, MTV преустановяват излъчването на каналите MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV и MTV Live за Европа от началото на 2026-та. В тази връзка двама ранни милениъли: denitza и Pink Tsonk – деца, израснали през 90-те, чийто свят е оформен от VHS записи, RGB пиксели и CRT glitch-овете – Ви канят да се позабавляваме заедно с култовите видеоклипове, които ни показваха света – улици с коли със spinners, барбекюта с кукли барби, топирани коси, кожени дрехи, маратонки adidas без връзки, татуировки с пеперуди и танци с шалвари

Bee Bop Café

20:00 часа

RNR Train-на живо в Безистень

Добре познатата ни трибют банда-RNR Train, ще забият в петък със много бутиков репертоар на AC/DC, включващ ранни и не толкова хитови парчета от Бон Скот ерата -парчета, които братята Йънг определят като любими, неполучили голямо признание, но заредени с енергия и невероятните текстове на Бон! Заповядайте да чуете интерпретацията им от RNR Train-групата, която от години продължава да доказва, че за Рокендрола няма възраст и модни тенденции!

Бар БезистенЪ

20:00 часа

YORDANOV / MELIN / TASEV / KARAGEORGIEV / LEKOV Quintet

Музикантите се срещат на сцената на „В Джаза“ без готова формула. Всеки идва със свои парчета, идеи и начин на свирене, а как точно ще звучат заедно – това ще се случи на място.

Иван Йорданов

Иван Мелин

Емил Тасев

Николай Карагеоргиев

Александър Леков

Нищо не е писано „за състава“. Няма концепция, която да се обяснява. Просто музиканти, които се слушат и реагират един на друг в момента.

Джаз клуб В Джаза

20:30 часа

Крисмас Крунърс@Контрабас

Последно за годината и в традицията на бар Контрабас за отбелязване на настъпващите коледни хави в петъка след честитките и голямото плюскане на сцената на бара ще изгреят отново, за пореден път, е как не ни омръзнаха вече ветераните от Мишъм, Нотингхил, група за джаз и забава „Крисмас Крунърс“.

Състав:

Мирослав Турийски- пиано

Венелин Георгиев – саксофон

Христо Минчев – бас китара

Младен Димитров – ударни

В програмата ще чуете:

„Фрости дъ сноумен“

„Уайт Крисмас“

„Лет ит сноу, лет ит сноу“

„Дис ис мост уондърфул тайм оф дъ йър“

и други коледни хитове от световната джаз тематика.

Бар Контрабас

21:00 часа

PERIL, EUFÓRICO и VOLEN at Bally Club

Петъчна вечер на 26-ти влиза с нова доза коледен вайб в #BallyClub!

PERIL, EUFÓRICO и VOLEN поемат пулта и вкарват енергия, която държи до малките часове.

Bally Club

21:00 часа

After Christmas with Lite Spice

По празниците всички сме били около маса, пълна с храна и емоции.

Затова ние от екипа на Петното ви предлагаме едно танцувално раздвижване с цел стопяване на калориите от храната и добавяне на нови – но под течна форма.

След семейните събирания е време да се съберем и с приятели.

А кой ден е по-подходящ за това от петък?

Зад пулта ще бъде Lite Spice –

очаквайте фънки, хип-хоп и рок настроение.

Петното на Роршах

20:00 часа

The Great Value / Vol. 68 : 26.12

Елха нямаме, но Вальо ще краси бара следколедно – подаръците от вас… Елате да си „разопаковаме“ празничните емоции с помощта на концентрати и топ музика!

Там или засядане в комин.

Рок бар Download

22:30 часа

27 декемри

27 декември, площад „Стефан Стамболов“

12:00 ч. – Концерт на Детска школа към Професионална танцова формация „Елика“

17:00 ч. – Концерт на Стенли

John Coltrane tribute / A Love Supreme



“Бих искал да донеса на хората нещо като щастие… Бих искал да открия метод, така че ако искам да вали, то да започне веднага. Ако някой от приятелите ми е болен, бих искал да изсвиря определена песен и той да бъде излекуван… Но какви са тези “парчета” и какъв е пътят, по който трябва да се извърви, за да се постигне познание за тях? Това не знам.” – Интервю на Джон Колтрейн, само няколко години преди албумите му “My Favorite Things” и “A Love Supreme” да променят света на джаза завинаги.

Каним ви да отпразнуваме заедно този ключов период от историята на джаз музиката!

Джаз клуб В джаза

20:30 часа

Tommy Riverra at Bally Club

27 декември празнуваме Стефановден и Стояновден – празници след празници!

След Коледа, преди Нова година – в разгара на емоциите се хвърляме в една луда вечер!

Очаквай дълбоки бас линии, ритмични акценти и енергията на House, Deep, Tech, Afro и Electronica – звукът, който е запазена марка на Tommy Riverra!

Bally Club

21:00 часа

Не-Коледен концерт – Катарзис в Under City

Група Катарзис представя албума „Катарзис“ 2025.

Просто, ясно, вкусно – новите и старите песни на групата, гарнирани с малко акустична част, емоционален префект и вкусни сандвичи с месо – послеколедно, такова, опаковано, готово.

Under City

20:00 часа

28 декември

28 декември, площад „Стефан Стамболов“

12:00 ч. – Концерт с участието на възпитаници на музикална школа „Арт Войс Център“

17:00 ч. – Концерт на K.LINA & The Ladies

„Молба за напускане“

Представете си един подреден свят, в който цари честност, мир и единство. Да си работник в тази паралелна вселена е удоволствие и всеки чака спокойно своето възнаграждение.Тук никой не съжалява за своите житейски избори и хората живеят щастливо. Щастливо и не получава заплата, с радост закъснява за работа, с грейнало лице работи извънредно, а в края на работния ден, даже не иска да се прибира.

Когато това щастие изпълни вашия живот, ще ви се прииска само и единствено да си пуснете своята ,,Молба за напускане“ и не само от работата, ами и от цялата планета…

В крайна сметка, винаги може да си поръчате една пица за успокоение (стига да успеете да си я заплатите)….

Дом на културата Борис Христов

19:00 часа

Останалите събития може да проследите в дигиталния гид под тепетата Lost in Plovdiv.