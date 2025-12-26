Най-четените новини през март 2025 г.

Традиционният преглед на темите, които са ви развълнували особено през 2025 година в Под тепето, според класацията „Най-четените новини“, продължава с месец март.

Топ 5 на най-четените новини за март

Първо място в класацията за третия месец от 2025 година е отредено на съществуването на бункер, известен като бункера на Страшния съд. Той е построен в Нова Зеландия от американската компания Safe. Цената на бункерите започва от 1 милион щатски долара (приблизително 1,75 милиона новозеландски долара).

Потвърди се съществуването на бункер, известен като бункера на Страшния съд

На второ място в ТОП 5 на най-четените статии за март откриваме гозба, емблематична за българската кухня, но и изключително ценена като вкус в Града под тепетата. Произходът на шкембе чорбата не е сигурен, но една от теориите е, че е възникнала в Османската империя, а според други – нейна страна на произход е Древна Персия.

Приказка за прочутата пловдивска шкембе чорба

Новината за супермаркета, който ще бъде разположен в Палата 10 на Международния панаир в града, е на трето място в мартенската класация. ФАНТАСТИКО ГРУП пое ангажимент да реновира сградата, като създаде проект, който ще подчертае красивата ѝ архитектура в унисон с историята и традициите на емблематичния Панаир.

„Фантастико“ с първи супермаркет в Пловдив

На четвърто място интересът на читателите е сложил новината за зимната програма на аеропорта край втория по големина град у нас.

До къде летим от Летище Пловдив?

Петото място на най-четените статии през март 2025 е за любимите заведения на потребителите в годишните награди Takeaway.com Awards 2024. За пети път бяха отличени ресторанти в 23 категории, отразяващи разнообразието от вкусове и предпочитания на клиентите в цялата страна. Две пловдивски заведения фитурират в първите места на петото издание на годишните награди.

Заведение в Капана с приза „Най-добър гурме ресторант“