Какво да правим в Пловдив (23.05–29.05)

Send an email

Follow on X

Снимка на корицата: Димитра Лефтерова

23 май

Флоропополис

Пловдив ще бъде преобразен с килими от цветя. Цар-Симеоновата градина ще бъде изпъстрена с мащабни цветни килими, съставени от над 8000 цветчета и други изцяло естествени материали.

Фестивалът има за цел да се превърне в ежегодна културна емблема на града. Първото издание на Флоропополис ще отдаде почит на кирилицата по повод предстоящия празник на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Цветните композиции, изобразяващи буквите, ще бъдат разположени на централната алея пред Виенския павилион.

Заповядайте на Флоропополис – един свят, в който цветята разказват истории!

Цар-Симеонова градина

23.05 – 25.05.2025

Снукър: Джъд Тръмп срещу Джак Лисовски

Световният №1 в снукъра Джъд Тръмп ще гостува в Пловдив, зала Колодрум. Събитието е част от третото издание на WINBET Snooker Special. Негов съперник ще бъде другият гигант в спорта – Джак Лисовски.

Шестима български състезатели по снукър, по двама различни всяка вечер, ще играят с асовете в познатия вече формат с демонстративни отборни битки, партнирайки си с Тръмп и Лисовски.

Зала Колодрум

20:00 часа

Ясен Петров представя „До границата на виреене“

На 23-ти май зад пулта във Фарго за пръв път посрещаме легендата на българската клубна сцена Ясен Петров.

Той ще ни представи разнообразните си музикални вкусове, които се простират далеч отвъд клубния саунд, с който е познат в проекта Метрополис.

Когато Ясен Петров е на пулта е ясно едно – а именно, че нищо не е ясно освен чистото удоволствие, което ще изпита публиката пред него.

Като човек, изкушен от музиката от най-ранна детска възраст и преминал през години уроци по пиано, той е пял в БТР и в няколко други рок групи по време на следването си в Гърция, а впоследствие се превръща в един от създателите и кръстник на Метрополис.

През 2005 година той е избран за топ 5 на най-влиятелните личности за музикалния бизнес в България от списание Ритъм. След такова минало последното, което ще получите от него на дансинга ще бъде поредица от хитове, които пускат всички.

Паралелно с работата в Метрополис и многобройните си участия в емблематични за електронната музика

места както в София, така и в страната, Ясен Петров продължава и журналистическата си кариера, като създател на най-старото в България предаване за алтернативна музика „До границата на виреене“ и като ко-водещ на предаването „120 минути с Метрополис“ по Дарик Радио и Интернет радиото на Метрополис – Coda.

Кариера, започнала от поздравителен концерт, преминала през колонката за музика на списанията Егоист, Едно и Манифесто и поста на музикален директор на Радио Франс Интернасионал България

Клуб Фарго

21:00 часа

Хари Тончев Трио@Контрабас

В предпразничния майски петък ви каним в двора на бар Контрабас, където яко ще засвирят две китари в пролетната нощ и така ще ознаменуваме тъй дълго чаканото хубаво топло време на Пловдив.

Музиката ще е твърде импровизационна, малко авторска и много стандартна за джаза, също така и подканваща към употреба на алкохол

Заповядайте в Стария град на джаз лайф с:

Хари Тончев – китара

Сашо Леков – бас китара

Начо Господинов – барабани

Бар Контрабас

21:00 часа

HRISTINA BELEVA & VASIL HAJIGRUDEV present „TRIKOP“

Общото мнение е че дуото на Христина Белева и Васил Хаджигрудев е един от най-интересните проекти напоследък. Както много я описват , музиката е “филмово” звучаща с фолклорен привкус. двамата пишат авторските си композиции за дуото.

Jazz Club В Джаза / Jazz Insights

20:30 часа

VAROLA at Bally Club

Очакват ви силни бийтове, градски вайб и парти до зори!

Bally Club

21:00 часа

hug or handshake || Bee Bop Café

Инди-рок групата hug or handshake излиза за един умерено емоционален концерт в Пловдив.

Ще има стари парчета, млади парчета и парчета на средна възраст. Ако търсиш извинение да се раздвижиш преди дългия празничен уикенд – това е то.

Bee Bop Café

21:00 часа

PROM NIGHT / Hilla & BayLubo / Дует Трион

Абитуриенти от всякакви випуски — време е пак да облечем балните си одежди и да блеснем като за последен звънец.

Dress code: като за бал — токчета, костюми, блестящи рокли и… самочувствие.

Музикалната програма ще бъде поверена на не кого да е, а на класическото празнично дуо Hilla & BayLubo, по-известни по светските среди като “Дует Трион” — защото около тях всички се нарязват жестоко.

Нека тази нощ бъде бал за всички. Без ЕГН. Само със стил.

21:00 часа

ПОТОП – ОЩЕ (EP Realease) / ЕТАЖ 0

ПОВЕЧЕ ВРЕМЕ, ПОВЕЧЕ ПРОСТРАНСТВО, ПОВЕЧЕ СВОБОДА, повече дъжд за да измие греховете ни.

ПОВЕЧЕ, ОЩЕ ПОВЕЧЕ… ЗАВИНАГИ.

ОЩЕ, дебютното EP на ПОТОП / POTOP ще бъде издадено на 23 май във всички платформи! Очакват ви експерименти в жанровете – dark and melodic techno, minimal techno.

Очакваме ви в ЕТАЖ 0, за да ви го представим подобаващо!

На партито ще присъства и Георги Дойчев от DOYCH FILM LABS, който ще допринесе за трайното запомняме на нашата вечер!

Lineup –

22:00 ПОТОП DJ SET/Live hybrid special set for the release

23:30 DJ KID G

1:00 DJ СЪДБАТА / DJ КАПТАГОН

Петното на Роршах

24 май

Кученцето, което не можеше да лае

Музикална, тъжно-смешна приказка за едно съвсем малко кученце, оставено в торба, насред големия и непознат свят.

Държавен куклен театър Пловдив

10:30 часа

11:45 часа

МАЙНА TOWN mini weekend

Данов хълм става сцена. И не каква да е – а сцена на коктейли, култура, викторини, рисуване и… събсокер. За два дни Пловдив ще вибрира в ритъма на Maina Town – мини издание с макси вайб.

Cocktail Culture – барманска битка под открито небе

Re:Bazaar Quiz – образователна игра за устойчивост и рециклиране

Subsoccer – уличен футбол… седнал и по чорапи

Maina Vibes – диджей селекция, chill и пловдивски саунд

Детска зона за рисуване – защото творчеството започва от рано

Айляк зона – релакс, книга, нещо студено и спокоен разговор – без график, без шум

Maina Town mini weekend е за всички, които обичат града си с усмивка и знаят, че уикендът не е за стоене вкъщи.

Сахат тепе

24.05 – 25.05.2025

24 май – Ден на будителите: Литературен Quest -„Свежа литература“ – част от MainaTown мини уикенд

Заповядайте на един вдъхновяващ и забавен quest от Ателие 47 и MainaTown, посветен на българските будители и съвременната литература! Очакват ви творчески задачи и вдъхновение, което ще ви потопи в света на българската култура и литературното наследство.

Програма:

16:00 ч. – Измъчваме млад автор, който нищо не е искал да каже:

Запознайте се със Захарина Тонева, която ще ни разкаже за писането, редакцията и скубането на косата покрай търсенето на идеи. Ще имате възможност да я измъчите, ако не може сама да си определи тропите в произведенията.

17:00 Литературни задачи:

Потопете се в забавни литературни предизвикателства, които ще ви накарат да преживеете българската литература по нов начин. Очаквайте креативни предизвикателства и много забавление.

Сахат тепе

ROSSEN ZAHARIEV Present „STORIES WITHOUT END“

“Истории без край”

е проект в който тематичния материал в джаза е поставен на фокус под дебелата лупа на музикантите.

Импровизацията се проявява не като солиране,

а като интерпретиране на темите които стават център на вниманието.

Освен това, аранжиментите нарочно избягват доколкото е възможно затворените очаквани краища, и експериментират с незавършеността, като начин за отваряне на музиката към безкрайността.

Jazz Club В Джаза / Jazz Insights

20:30 часа

Franz Scala (Slow Motion Records / Wrong Era, Berlin)

На 24-ти май имаме удоволствието да ви поканим на следващото събитие от серията ни по случай 10 години клуб Фарго. Гост зад пулта този път ще бъде Franz Scala – берлински DJ, колекционер на плочи и мениджър на лейбъл.

Franz Scala е артист с изключително разнообразен музикален стил, точно като изданията, които подбира за лейбъла си Slow Motion. В сетовете си той майсторски преплита елементи от Italian Dance, Psychedelic Disco и Proto House, създавайки атмосфера на ретро рейв, пропит с носталгия.

Роден в Италия, но живеещ в Берлин вече повече от десетилетие, Франц започва музикалния си път с noise rock и електроника. Впоследствие страстта му към колекционирането на плочи го отвежда към по-съвременни, но и класически денс стилове. Днес той вдъхновява публиката да танцува в клубове из цяла Европа със своята еклектична смесица от Cosmic House, New Wave, Italo и Acid с щипка Electro и Chicago House.

Освен че продуцира музика за собствения си лейбъл, Франц има издания за лейбъли като World Unknown, Bordello A Parigi, Bahnsteig 23, Tusk Wax, Mechatronica и Cocktail d’Amore Music на Discodromo.

Franz Scala е активно замесен в редица събития в Берлин като месечните Wrong Era, Italian Dance Wave, както и вечерите Italorama в Panorama Bar, Magic Waves и фестивала New Dance Fantasy. Освен дългогодишното си партньорство със Sameheads, той е редовен DJ в клубовете Griessmühle и Salon zur Wilden Renate.

През 2013 се присъединява към Dimitri SoEmotional в проекта “Studio Luce”.

Клуб Фарго

21:00 часа

Bobby Iliev at Bally Club

Събота, 24 май – нощта на Баловете и на най-горещото парти в града!

BobbyIliev ще бъде гост на Bally Club за първи път! Заповядайте да се насладим на дебюта му при нас заедно.

Bally Club

21:00 часа

DJ ALPHABET / OUT ON THE STREET

Продължаваме традицията! До 23:00 сме навън – диджеят на верандата, вие на паветата.

На 24 май – Деня на българската азбука – тематично зад пулта застава не кой да е, а DJ ALPHABET.

Гуруто на turntable-a. Танцуващият с crossfader-и.

Знаете какво става, когато влезе в бара…

Петното на Роршах

21:00 часа

25 май

Лъжливото овчарче – гостува ДКТ Габрово

История с много хумор и музика за това какво е нужно, за да си наистина голям.

Държавен куклен театър Пловдив

10:30 часа

11:45 часа

Младежки литературен клуб „Калиопа“

Предстои среща на Младежки литературен клуб „Калиопа“, която ще бъде посветена на любовния роман „Жестока любов“ от Колийн Хувър. Събитието ще се проведе на 25 май (събота) от 14:00 до 16:00 ч. в зала „Библиотека“ на ОП „Младежки център Пловдив“.

В рамките на срещата ще обсъдим темите за любовта, болката и емоционалната затвореност, които романът разглежда. Участниците ще имат възможност да изразят своите интерпретации, да споделят впечатления и да се включат в интерактивни дискусии и неформални дейности, вдъхновени от книгата.

Младежки център Пловдив

14:00 часа

Останалите събития може да проследите в дигиталния гид под тепетата Lost in Plovdiv