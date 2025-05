Какво да правим в Пловдив (02.05–08.05)

Снимка на корицата: Димитра Лефтерова

02 май

Венецианска загадка

от Джузепе Берто

Камерна зала

Драматичен театър Пловдив

19:00 часа

Михаил Плетньов

симфоничен концерт

Дом на културата „Борис Христов“

19:00 часа

80 YEARS BOB MARLEY (Plovdiv edition) + original Roots Rocket set

Една година по-късно, ракетата се завръща в Bee Bop Café за юбилейния трибют на Реге Легендата. И този път бандата ще изпълни 2 сета, представяйки за първи път една дузина класики на Боб Марли, а във втората част е заредила оригинални тракове и чисто нови идеи, които ще бъдат изстреляни в реге вселената от града на тепетата.

20 години БГ реге + 80 години Боб Марли = 100% BAM BAM

Bee Bop Café

21:00 часа

Двамата тенори@Контрабас

Двамата джаз тенори Петър Момчев и Венелин Георгиев нямат нужда от представяне, защото всеки знае кои са те.

Правят си среща в петък на сцената в бар Контрабас, където ще представят програма от авторска музика и джаз стандарти изпълнени с много импровизация в компанията на Мирослав Турийски – клавишни и Кирил Илчев – барабани.

Бар Контрабас

21:00 часа

FUKKO – Out on the Street

На 2-ри май откриваме сезона както си му е редът – на улицата пред Петното на Роршах! От рано!

Ще танцуваме под открито небе с Fukko.

Стартираме в 20:00 ч. – вземи доброто си настроение и ела да започнем лятото заедно!

Broke Concept / DeathStalkerCollective / Live at Floor 0

Broke Concept & DeathStalkerCollective.

Познавате ги.

Знаете на какво са способни.

Петното на Роршах

22:00 часа

GORASWING 5TET

На 02.05. ще представим композициите от предстоящия четвърти албум на групата за пръв път в Пловдив.

Нова музика от Стефан Горанов изпълнена от:

Димитър Льолев – алто саксофон

Арнау Гарофе – тенор саксофон

Николай Костадинов – пиано

Васил Хаджигрудев – контрабас

Стефан Горанов – барабани

Jazz Club В Джаза / Jazz Insights

20:30 часа

TRAP party w/ DJ Dakota

Готови ли сте за горещо TRAP парти?

Вдигаме нивото с мощен бас, безкрайни танци и най-добрия саунд, селектиран от DJ Dakota!

Bally Club

21:00 часа

03 май

Тримата братя и златната ябълка

Спектакълът “Тримата братя и златната ябълка” разказва стара българска народна приказка.

Държавен куклен театър Пловдив

10:30 часа

11:45 часа

„Пловдивската къща през епохата на Възраждането“ от арх. Пеев | представяне на англоезичното издание

Екипът на ОИ „Старинен Пловдив“ и наследниците на арх. Христо Пеев – сем. Веска и Боян Илиеви и г-жа Юрка Цокова, Ви канят на представянето на англоезичното издание на знаковата книга „Пловдивската къща от епохата на Възраждането“ от арх. Христо Пеев — енциклопедичен труд, който успява да съхрани и да предаде на поколенията не само духа и красотата, но и знанията и разбирането за пловдивската възрожденска архитектура.

Ще се радваме да споделите с нас това специално събитие в атмосфера на уважение към делото на големия архитект и пазител на културното ни наследство в Балабановата къща, възстановена именно по неговите проучвания.

Балабанова къща

17:00 часа

Плетене за начинаещи – в Пловдив

За първи път ние от Cozy Nosy кацаме в Пловдив — и то не сами! В колаборация с нашите приятели от Pleta.bg сме ти подготвили най-сладкото пролетно преживяване:

Плетене и вино – за начинаещи (в плетенето ): Изплети си пчеличка за 3 часа!

Ако никога не си държал кука за плетене, не се тревожи — този уъркшоп е точно за теб! Ще ти покажем всяка стъпка с усмивка, чаша вино в ръка и прежда в другата. А на финала ще имаш своя пухкава пчеличка, изработена с много настроение и малко магия.

Какво те очаква:

Всички необходими материали — готови и чакащи те

Чаша вино за вдъхновение

Лесно и разбираемо обучение за напълно начинаещи

Пухкава пчеличка, която сам ще си изплетеш и отнесеш у дома

Много усмивки и уютна атмосфера

Цена: 50 лв. (включва всички материали + чаша вино)

Pleta.bg

14:00 – 17:00 часа

„Eleven Years Later“ изложба на Студио 4 уши

Кои сте? Какво сте? Колко сте?

Логични въпроси, които ни задават при всяка наша изява и които 11 години по-късно ние също все още си задаваме. Съвсем съзнателно обаче, не искаме да поставяме категорични отговори, в опит да запазим всичко максимално близко до първоначалния автентичен вид, колкото и трудно да е това.

Идеята за Студио 4 уши започна през 2014 г. с първата ни обща изложба в този формат, въпреки че се познаваме от доста по-отдавна. Хубави времена изпълнени с младежки ентусиазъм, много работа, ежедневни срещи, купони, разговори, спорове, споделени мисли, наивни мечти и още и още…

През цялото това време, пловдивската “U P.A.R.K. Gallery” винаги ни е подкрепяла и по тази причина искаме да отбележим именно там, тази важна за нас некръгла годишнина.

В заглавието на настоящата изложба, което неслучайно е на английски език, има скрита игра на думи, свързваща в едно “years” (години) и “ears” (уши) ” – “Eleven Years Later” или “Ушите, 11 години по-късно”. Тя включва нови произведения, изпълнени в различни материали и техники, като наша основна цел и днес остава това, да търсим хармония помежду им.

Участници сме:

Валентин Митев, Ваня Димитрова, Венцислав Шишков, Златина Кръстева – ZLATA, Илия Новачев, Кристина Вътова, Милена Дечева, Михаела Каменова, Николета Иванова – Стоимирова, Николай Мартинов, Петя Попова, Светослав Хаджигаев, Христо Кирилов, Цветан Николов

СТУДИО 4 УШИ е приятелски кръг от художници, които работят в различни сфери на пластичните изкуства, дизайна, вътрешната архитектура, дигиталните изкуства и др. Това, което ги обединява като творци, е специалното отношение към класическите прийоми в изкуството. Основният им стремеж не е да правят съвременно изкуство, а да не правят временно такова. Важно за тях е търсенето на истински стойности в това, което правят, за което едно от най-съществените неща е диалога помежду им. От там идва и името, като формулировка на това, че да те чуват е също толкова важно, колкото и да слушаш, за което са нужни минимум 4 УШИ.

Студиото остава отворена общност, в която място има за всеки, който е на мястото си.

U P.A.R.K. Gallery

17:00 часа

Woomb Live at Bee Bop Café

“Мрачни, мистериозни, малко готически, много театрални, а понякога просто зад стена от бомбастичен рок” (Кевин Коул, KEXP)

Woomb се завръщат в Пловдив малко преди да издадат ремикси към миниалбума си To Never Fear the Sun EP и чисто нов сингъл.

Песните на Георги Линев (Kan Wakan) и Христо Йорданов вече имат дълъг път. След дебюта на Woomb през 2023 г., проектът бързо намери вярна публика, стигна до ефира на Sirius XM, KEXP, Radio Eins и първи международни изяви. През 2025 г. Woomb имаха участия на някои от най-големите световни шоукейси като ESNS в Холандия и MENT в Словения, бяха едни от 15-е номинирани за престижните музикалните награди на европейския съюз (MME), влязоха в селекциите за най-обещаващи имена на годината в Kaltblut Magazine и Independent Music Companies Association. Те също така представиха музиката си в Сърбия, Хърватия, Унгария, Чехия и Словакия, снимаха сесия за немската телевизия WDR, а това лято ще са на сцени на фестивали като Sziget и Electric Castle.

Bee Bop Café

20:00 часа

Sunset Grooves at Bally Club

След първото успешно събитие на брега на морето, Sunset Grooves се завръща в градa под тепетата, за да зарадва любителите на качествения клубен звук. На сцената ще излязат две изключителни имена в електронната музика:

DAKATS е утвърден DJ на българската електронна музикална сцена, известен със своето умение да съчетава минималистичен и мелодичен звук. Той е имал привилегията да пуска рамо до рамо с редица значими артисти, включително Tommy Riverra и DJ Steven Okurt. Освен това, DAKATS има издадено парче за бразилския лейбъл Mustachcrewrecords и ще представи нова своя авторска музика, предоставяйки на слушателите незабравимо аудио изживяване.

VENIAMIN е също значима фигура в електронната музика и е добре познат в родния си град Пловдив. Неговото присъствие на сцената е обичано от аудиторията и той постоянно привлича нови фенове с иновативния си звук и ангажираща личност. Участник в две поредни събития на „Lost in Hills festival”, той е утвърдил своето място в сърцата на публиката и е готов да предложи уникално музикално изживяване.

Bally Club

22:00 часа

Ogi23 | ЕтажНула | Свежо ще е.

Щом замирише на лято, е ясно — Оги23 са замесени в прогнозата за времето. А в тази събота в ЕтажНула ще вали… свежест, бас и саксофон!

20 години на сцена, хиляди спомени, хиляди преспи, но винаги с вкус на нещо ново. Оги23 празнуват юбилея си с ексклузивен концерт в Петното на Роршах, и за първи път на нашата сцена ще се качат и новите им членове в екипажа – Мишо (барабани) и Ричи (саксофон) – новите попълнения, които добавят още цвят и ритъм към добре познатата формула.

Очаквай всичко – от „Тест Драйв“ до „Любов на преспи“. Ще разтопим бучките в уискитата и ще вдигнем лятото до макс.

Петното на Роршах

21:30 часа

The River Of Blues

Бандата The River of Blues се отличава със силно сценично присъствие и изключително зареждащо живи изпълнения. Ние вярваме, че енергията, която излъчваме на сцената, се прехвърля на публиката. Следваме високи стандарти на професионализъм и се стремим да предоставяме най-доброто преживяване за нашите фенове!

Едно от най-големите постижения на нашата банда, е на фестивала в град Брезои /Румъния през 2022 година, където станахме истинска сензация. Това ни отвори врати към мини турне в Румъния, включително участия в големите градове Букурещ, Крайова и Сибиу, Тимишуара. Също така, бяхме избрани да участваме в Сучава Блус Фестивала и бяхме поканени за хедлайнъри на Urban Blues Festival в Букурещ.

The River of Blues представлява съвкупност от невероятно талантливи музиканти, които допринасят за характерния звук на бандата. Анди Райчев, известен като The Preacher Man, е вокалистът ни и запленява публиката със своя глас и емоция. Ивайло Христов е виртуозен барабанист, докато Марин Абрашев (Don Marinelo) поддържа ритъма горещ със своята бас китара. Момчил Николов (Мо) е китаристът на бандата и създава неповторими рифове и сола.

The River of Blues имат уникалната способност да разказват своите истории чрез Блус музиката която свирят и така я предават до своята аудитория с искрена душа, сърце и професионализъм Бандата има невероятни изживявания на сцена, включително споделянето със световни блус звезди като Eric Gales, Beth Hart, Larkin Poe, Popa Chubby, Samantha Fish и много други. Това им дава възможност да усъвършенстват техният собствен стил и да се вдъхновяват от професионализма и таланта на такива музиканти.

The River of Blues:

Ние се гордеем с постиженията и растежа си като банда и сме решени да продължим да се развиваме и да завладяваме сърцата на още повече фенове с нашата музика. За нас, музиката е нещо, което не само свързва хората, но и ни дава възможност да изразим себе си и да споделим нашите емоции с публиката. С нетърпение очакваме да изживеем още невероятни музикални моменти и да споделим нашето творчество с всички, които са готови да се потопят в света на блуса с нас. Нека музиката ни вълнува и обединява.

,, Всяка душа на планетата има своята история. Историята на живота съдържа – Любов, Омраза , Робство, Свобода, Расизъм, Приятелство, Предателство, Падения, Успехи, Братство, Семейство! Всичко това е Блус!!!

Jazz Club В Джаза / Jazz Insights

20:30 часа

04 май

Палечка

Прекрасната приказка за мъничката Палечка и нейните големи мечти.

Държавен куклен театър Пловдив

10:30 часа

11:45 часа

Плетене на чанта (за начинаещи) – PlovEdiv

След сладките пчелички в събота, в неделя (4 май) ви каним на нещо още по-стилно:

Плетене само с пръсти!

Да, точно така — без игли, без куки, само с ръцете си ще създадете страхотна чанта през рамо!

За още по-творческо вдъхновение ще ви почерпим чаша ароматно вино!

Няма значение дали сте хващали прежда преди — това събитие е специално за начинаещи. Ще си тръгнете не само с ръчно изработена чанта, но и със зачервени бузки от хубавото вино и удоволствието от творчеството!

И най-хубавото? Всеки участник ще получи персонално внимание и насоки от нашите опитни занаятчии — ще сте в сигурни ръце от първата до последната бримка!

Pleta.bg

14:00 – 17:00 часа

HELLBØUND — H.E.A.T TOUR // PLOVDIV Plovdiv — BeeBop

HELLBØUND — H.E.A.T TOUR // PLOVDIV

Plovdiv — BeeBop

04.05

Doors: 19:00 | Start: 19:30

Ticket: 10 BGN

With: Coven 5

Shiny Events

Second strike of the H.E.A.T Tour

Album drops 02.05 — catch the fire live!

Bee Bop Café

19:30 часа

Поезия в парка @Plovdiv Vibes

Поезията и танцът ще ви потопят в емоционалния свят на изкуствата. Възползвайте се от възможността да се насладите на авторски стихове, вдъхновяващи сърцето, и на

елегантна танцова хореография, представена от Roza Kizomba

Yannis & Fanka

https://www.facebook.com/profile.php?id=100090400094315

Поезия в парка е мястото, където изкуствата се срещат на открито, през май, на сцената на PLOVDIV STAGE PARK, за да ви предложат едно незабравимо културно

изживяване!

Стиховете ще бъдат представени от:

Ани Пачалова

Таня Димитрова

Атанаска Колева

Фанка Арабаджиева

Plovdiv Stage Park

19:00 часа

