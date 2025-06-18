Aфро-кубински ритми завладяват Античния театър в Пловдив
THE SONS OF BUENA VISTA /Синовете на Буена Виста/ са наследници на Buena Vista Social Club, които върнаха Куба на музикалната карта на света и се превърнаха в общ термин за описание на марката, която капсулира „музикалния златен век“ на Куба между 30-те и 50-те години на миналия век.
На 21 юни 2025 г. (събота) от 21 часа на Античния театър в Пловдив, наследниците – THE SONS OF BUENA VISTA ще представят автентичен карибски спектакъл, в който публиката ще преживее експлозивна комбинация от салса, сон кубано, болеро, и традиционни афро-кубински ритми.
THE SONS OF BUENA VISTA е пътешествие в страстния свят на кубинската музика, която е невероятно световно богатство. Тя носи радост, любов и е най-доброто послание от островната държава към останалия свят, обичана и разпознаваема по целия свят. Проектът The Sons of Buena Vista е вдъхновен от филма Musica Cubana – The Sons of Buena Vista (1999г.) на легендарния Вим Вендерс. Филмът разказва историята на младите кубински музиканти, които продължават традицията на Buena Vista Social Club, но с нова енергия и модерен поглед. След огромния успех на филма, концертната версия на проекта тръгна на турне в Европа през 2025г., част от което е и Пловдив.
Музиканти от световна класа от по-младото поколение, THE SONS OF BUENA VISTA са израснали заедно с кубинските майстори от миналото и носят безпогрешния чар на кубинската класика в целия свят. Впечатляващата супер продукция събира на сцената на Античния театър в Пловдив:
Mayito Rivera – легендарен вокалист, носител на Грами, считан за един от най-емблематичните гласове в съвременната кубинска музика, с любов определян като „Мик Джагър на Куба“. Мултиталантливият Ривера, идол на младите и високо уважаван като поет на румба, беше член на супергрупата Los Van Van в продължение на много години. Сътрудничил си е със звезди от кубинската музикална сцена, като Isaac Delgado и Alberto Alvarez, преди да се присъедини към THE SONS OF BUENA VISTA®. Играе впечатляващи музикални интерлюдии в игралния филм „Musica Cubana – Синовете на Буена Виста“.
William Borrego – харизматичен вокалист, част от групата El Cabildo del Son. Певецът Уилям Борего Родригес основава El Cabildo del Son с Панчо Амат, трес играч от Buena Vista Social Club® и обиколи света като водещ певец заедно с кубински легенди като Силвио Родригес и Пабло Миланес. Днес той е звезда на по-младото поколение кубински музиканти (и е изключителен тромбонист).
El Nene (Pedro Lugo Martinez) – певец със силен и меланхоличен глас, който често е сравняван с Ибрахим Ферер от Buena Vista Social Club не само поради визуалната им прилика, но и заради сходния им музикален стил. Той е обиколил света, изпълнявайки автентичен сон кубано, който е научил от „старите майстори“. Част е от групата Los Jóvenes del Son, с която печели Латино Грами.
Nicolas Sirgado – басист и един от най-талантливите кубински музиканти.
Reinhard Uhl – виртуозен тромбонист.
Tom Kramer – талантлив музикант и аранжор, част от европейското представяне на групата.
Обуйте си удобните обувки за танци, защото сред вълшебната атмосфера на Античен театър, ще се потопим в горещите кубински ритми, изпълнени със страст, силна концертна енергия и музикална виртуозност.
Билети се продават в мрежата на Eventim, на касите в Пловдив – каса МаскАрт в ДК „Борис Христов“, Билетен център пред Община Пловдив, Туристически информационен център на Римски стадион, каса на Античен театър и онлайн на Eventim.bg. Деца до 9 години влизат без билет, но без право на самостоятелно място.
Концертът се осъществява с подкрепата на община Пловдив и е част от Културния календар на града за 2025 година.
https://www.facebook.com/classicstageentertainment/videos/1507118650448941
53 коментари
