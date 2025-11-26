В сряда (26.11) отново ни очакват две заглавия от селекцията на Киномания в Пловдив. Прожекциите се провеждат в Lucky Дом на киното.

В 18:30 часа започва френско-белгийската продукция “13 дни, 13 нощи”. Напрегнатият политически трилър е създаден по действителни събития от 2021 г. Френският командир Мохамед Бида и неговия екип трябва да евакуират 2800 души, включително френски граждани и афганистанци, от посолството в Кабул, докато градът попада под контрола на талибаните. Бида трябва да балансира между бюрократични правила, личната безопасност на своите хора и етичните дилеми, свързани с живота на невинни цивилни. Филмът показва не само напрежението и хаоса на кризата, но и човешките истории на героизма, страха и саможертвата.

В 20:45 часа е началото на една копродукция, в която участва и България – “Още едно хеви пътешествие”. Видгрен и Лаатио са режисьори и съсценаристи на най-разпространявания по света финландски филм за всички времена, продаден в над 50 страни и отличен с множество престижни награди от международни филмови фестивали. Туро, Кситракс, Лотвонен и Оула от финландската ъндърграунд метъл банда „Impaled Rektum“ излежават присъда в норвежки затвор. При тях идва манипулативният музикален продуцент Максуел Сифисо Фисто, за да им отправи предложение за участие в популярен метъл фестивал – Wacken Open Air, плюс хонорар от 50 000 евро. Групата отказва офертата, тъй като Кситракс смята фестивала за твърде комерсиален. Какво обаче ще ги накара да променят решението си и в какви премеждия ще ги въвлече това?