ВСС решава дали да освободи Сарафов като и.ф. главен прокурор

Пленумът на Висшия съдебен съвет ще заседава днес по искането за освобождаване на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Предложението е внесено от служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов. Според мотивите на министъра Сарафов не е легитимен като временно изпълняващ длъжността след 21 юли 2025 г., когато е изтекъл шестмесечният срок, предвиден в законовите промени. Заради това Янкулов настоява ВСС да се произнесе по казуса.

Още в началото на октомври миналата година Върховният касационен съд излезе със становище, че след изтичането на този срок Сарафов няма право да продължи да изпълнява функциите на главен прокурор. Подобна позиция впоследствие беше застъпена и в решения на други съдилища, а Конституционният съд също образува дело по темата.

Темата предизвика и обществено напрежение. В сряда граждани протестираха пред Съдебната палата в София с искане за освобождаването на Сарафов. За днес е насрочена и нова демонстрация – този път пред сградата на Висшия съдебен съвет. В началото на седмицата се появиха и съмнения дали заседанието изобщо ще се състои заради възможна липса на кворум, ако част от членовете на съвета не присъстват.