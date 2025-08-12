САЩ и Китай удължиха търговското примирие с още 90 дни

Съединените щати и Китай се договориха да удължат с още 90 дни паузата върху въвеждането на по-високи мита за китайски стоки, съобщи президентът Доналд Тръмп. Решението, което ще важи до 10 ноември, цели да предотврати нова ескалация в търговската война между двете най-големи икономики. Споразумението запазва действащите мита – включително 30% допълнителен налог върху китайския внос и 10% мито на Китай върху стоки от САЩ – но отлага планирано увеличение.

Договорката е постигната още в края на юли след преговори в Стокхолм и включва облекчаване на ограниченията за износ на редкоземни магнити и технологии. Министърът на финансите Скот Бесънт уточни, че целта е да се финализира по-дългосрочно споразумение, което ще регулира митата и ще включи мерки срещу незаконната търговия с фентанил.

Решението идва на фона на други напрежения – заплахи за нови мита заради вноса на руски петрол от Китай и спорове около американски технологични продукти. Анализатори предупреждават, че без удължаване на примирието, допълнителните налози биха повишили инфлацията, забавили инвестициите и създали глобални сътресения във веригите на доставки.