Политически реакции след клетвата на кабинета „Гюров“

Служебният кабинет с премиер Андрей Гюров положи клетва пред Народното събрание. След церемонията последваха реакции на политически парламентарни сили. Коментар пред медиите в НС направи и президентът Илияна Йотова, която присъства на клетвата в пленарната зала, предава БТА.

Няма как да имам забележки към състава на служебния кабинет, защото той не е мой избор, изтъкна Йотова. Но добави, че има определени резерви към някои от членовете му. Още в първия ден заявих, че президентската институция ще бъде коректив на изпълнението на обещанията на правителството, защото заявките бяха много сериозни. Хареса ми акцентът за деполитизацията, дано го спазят, посочи държавният глава.

ГЕРБ-СДС

От ГЕРБ-СДС не се съгласиха, че президентът не носи отговорност за служебното правителство. Но сме съгласни, че по отношение на премиера изборът беше ограничен, коментира зам.-председателят на ПГ ГЕРБ-СДС Деница Сачева.

Малко по-късно от централата на ГЕРБ дойде и коментар на лидера на партията Бойко Борисов. Оттук нататък това правителство е изцяло ангажимент на г-жа Йотова и няма как да се оправдае, подчерта той на среща с досегашния премиер Росен Желязков и бивши министри от ГЕРБ. Като отбеляза, че служебното правителство трябва да подготви честни избори. Относно вицепремиера, отговарящ за изборите – Стоил Цицелков, Борисов коментира, че това е огромен пропуск на служебния министър-председател Андрей Гюров и на президента Йотова, ако е вярно, че има забрана от ЕС Цицелков да не може пет години да бъде наблюдател на избори в други държави. ГЕРБ може да поеме отговорност за министъра на отбраната Атанас Запрянов от този кабинет, поискано е официално и официално сме се съгласили, посочи Борисов.

ДПС – Ново начало

Парламентарната група на „ДПС – Ново начало“ не уважи клетвата на кабинета “Йотова-Сорос-Петрохан”, се посочва в позиция на лидера на партията Делян Пеевски, разпространена от пресцентъра на политическата сила. „Това не е клетва на служители на народа. Това е лицемерие и подмяна“, се посочва в позицията. „Ние няма да станем на крака на хора, с чиято протекция в България се случи най-страшното – педофили посегнаха на децата“, заявиха от политическата сила.

ИТН

„Незаконно е заченат кабинетът „Петрохан“ днес, тъй като служебният министър-председател Гюров, според „Има такъв народ“, се закле незаконно“, каза Станислав Балабанов, зам.-председател на ПГ на „Има такъв народ“ в кулоарите на парламента. Според ИТН към момента на клетвата Гюров не е подал оставката си като подуправител на Българска народна банка (БНБ), както е по закон. До полагането на клетва нямаше депозирана оставка, тоест той стана министър-председател, докато е подуправител на БНБ, обясни депутатът. Казусът беше поставен преди това и в пленарната зала от ИТН, те поискаха почивка и председателски съвет.

След изказването на Балабанов председателят на Народното събрание Рая Назарян обяви, че в деловодството на парламента е постъпило писмо от Андрей Гюров, избран с решение на НС от 26 юли 2023 г. за подуправител, ръководител на управление „Емисионно“ на Българската народна банка (БНБ), с което заявява, че с оглед назначаването му за служебен премиер, на основание чл.13 ал.5 от Закона за БНБ, подава оставка от заеманата длъжност на подуправител. Съгласно въпросната разпоредба и във връзка с указа на президента от 19 февруари 2026 г. за назначаване на служебно правителство, правомощията на Андрей Гюров като подуправител на БНБ се прекратяват с назначаването му като служебен министър-председател по реда на чл.99 ал.5 от Конституцията, прочете тя.

ПП-ДБ

А Стою Стоев от „Продължаваме промяната-Демократична България“ обясни пред журналистите, че няма казус с оставката на Андрей Гюров като подуправител на БНБ. Той посочи също, че на председателски съвет мнозинството, с изключение на групата на „Има такъв народ“, са се обединили около мнението на председателя на Народното събрание Рая Назарян, че правомощията на Гюров като подуправител на БНБ са прекратени по силата на закон с встъпването му като служебен министър-председател.

МЕЧ

Според лидера на „Морал, единство, чест“ Радостин Василев в този кабинет има шокиращи имена, които не могат да получат подкрепата на партията. Сред тях е Стоил Цицелков, „който е бил арестуван за алкохол и наркотици. Призовавам Андрей Гюров незабавно да отзове този министър и вицепремиер, отговарящ за честните избори“, уточни той. И добави, че от МЕЧ не подкрепят също Надежда Нейнски, Атанас Запрянов, Хасан Адемов, Георги Клисурски, Михаил Околийски, Трайчо Трайков, Корман Исмаилов, Георги Шарков, Ирена Георгиева.