Постановката „Муа у тупан“ на Драматичен театър „Стоян Бъчвалов“ – Варна закрива поредицата от театрални представления на 20-ото юбилейно издание на Зимен фестивал на изкуствата „Сцена, палитра, слово“. Спектакълът ще се играе на 28 февруари от 19ч. на сцената на читалище „Христо Ботев-1905“ в Кючук Париж. Представлението е с награда за режисура от 34-тото издание на МТФ Друмеви театрални празници на ДКТ „Васил Друмев“ – Шумен.

„МУА У ТУПАН“

От Боян Папазов

Режисьор Николай Кенаров

Художник Александра Йотковска

Композитор Страцимир Павлов

Художествено осветление Пламен Румянов

Фотограф Живко Калинов

Асистент-сценограф Павел Илиев

Асистент-режисьор Владимира Иванова



В ролите:

• Бане – Симеон Димов;

• Шале – Недялко Стефанов;

• Перса, Кеба – Сияна Начева;

• Суска, Мага – Гергана Арнаудова;

• Жота – Габриела Боева;

• Геле, Чоле – Константин Соколов;

• Пачо, Мамъцко – Димитър Костадинов;

• Тъпанар – Юлиян Димитров



Светът отдавна вече не е същият. Превърнал се е в огромно бунище, пълно с никому ненужни вещи и отдавна забравени ценности и традиции. Далеч от познатото, на края на града, малка група ентусиазирани актьори, отхвърлени от обществото, но запазили частичка от миналото, намират своето забавление в остатъците от приказки, достигнали до тях. С помощта на подръчни материали и въображение те създават нов свят – интересен, изпълнен с множество обрати и мистерия. „МУА У ТУПАН“ е смешавица, която проследява пътя на човека по умния и по глупавия път. Сюжетът хваща вниманието на публиката още с влизането в салона и я пренася в едно приключение, изпълнено с хитрина и нелепости. Историята е различна, игрива, нетипична, но много симпатична. Завладява със своята искреност и изпълва сърцата с радост, но и изправя зрителя пред вечните философски въпроси на живота. Една малка муха се оказва ключът, който може да ни промени. Можем ли, отвъд итрината, да достигнем до същността, да преоткрием себе си? Можем ли да излезем от тъпана? Можем ли да прекрачим рамките му?



