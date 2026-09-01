Андрей Гюров и Георги Кандев влизат в президентската надпревара

Гюров: Никой не ни е изпратил тук и на никого нищо не дължим. Ние не сме кабинетни политици

Бившият служебен премиер Андрей Гюров и бившият изпълняващ функциите главен секретар на МВР Георги Кандев официално представиха кандидатурата си за президент и вицепрезидент. Инициативен комитет издигна двамата в родния им град Гоце Делчев.

Подкрепа за кандидатпрезидентската двойка вече заявиха две парламентарни формации – „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“.

В представянето си Кандев обясни, че застава до Гюров, защото го познава като справедлив човек.

„Днес заставам пред вас, за да ви кажа защо се кандидатирам и какво да очаквате. Заставам до Гюров, защото видях, че е справедлив човек, не го е страх да признава грешките си“, заяви той.

„Мога да ви кажа, че аз знам и виждам, когато една политика се изпълнява или заобикаля. Малко ми е чудно, че г-н Гюров рискува с мен, защото аз каквото мисля – това и казвам“, допълни Кандев.

От своя страна Андрей Гюров постави въпроса какъв модел на управление и държава искат гражданите.

„Имаме ли държава, която обяснява своите решения? Която не се крие зад затворени врати и признава грешките си? Имаме ли държава, която разчита на можещите, вместо на лоялните на властта? Такава държава искаме“, заяви кандидатът за президент.

Гюров подчерта, че зад кандидатурата им застават граждани и представители на различни професионални сфери.

„При нас има много успешни българи – лекари, инженери, спортисти, творци, артисти. Много от тях влизат в нашия инициативен комитет“, обясни той.

По думите му инициативният комитет е съставен от граждани, а кандидатпрезидентската двойка не е зависима от политически назначения или предварително поети ангажименти.

„Никой не ни е изпратил тук и на никого нищо не дължим. Можем да казваме истината и на управляващите, и на опозицията. Ние не сме кабинетни политици“, заяви Гюров.

Снимка: Стопкадър